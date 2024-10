M jak miłość, odcinek 1820: Magda przerażona widokiem Julii z Dimą i Nadią! Nie będzie miała dobrych intencji? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Dima w 1820 odcinku "M jak miłość" zaskoczy Budzyńskich oraz Nadię i niespodziewanie przyjedzie do Grabiny. Lekarz, który na co dzień służy w ukraińskiej armii, pracuje w szpitalu polowym na linii frontu, bez zapowiedzi zjawi się w siedlisku i zabierze córkę na szalone wakacje na Mazury.

Dima zabierze Nadię Budzyńskim w 1820 odcinku "M jak miłość"

- Nie uprzedziłem was, bo dosłownie z dnia na dzień dostałem urlop i chciałem zrobić Nadii niespodziankę! Uwaga: plan jest taki, że pojedziemy trochę dłuższą trasą, bocznymi drogami autostopem! To będzie taka wycieczka pełna przygód - zapowie Dima, a Magda i Andrzej w 1820 odcinku "M jak miłość" nie będą mogli zabronić my wakacji z córką.

Tak Dima pozna Julię w 1820 odcinku "M jak miłość"

Niespodzianką dla Dimy i Nadii w 1820 odcinku "M jak miłość" będzie spotkania z Julią Malicką, która także przyjedzie do Grabiny, nie uprzedzając Budzyńskich, że jest w pobliżu. Nie odwiedzi ich w siedlisku, bo cel wizyty Julii będzie inny. Wpadnie do leśniczego po sadzonki drzewek do swojego ogrodu przed domem w Warszawie. Los połączy Julię z Dimą i Nadią na poboczu drogi. Od razu się zatrzyma, gdy ich zauważy i podwiezie do Gródka.

Tak w 1820 odcinku "M jak miłość" się zacznie bliższa znajomość tej pary bohaterów. Co wcale nie spodoba się Magdzie. Bo gdy Nadia prześle jej zdjęcia z ojcem i Julią, zacznie się spodziewać najgorszego. Nadal nie ufa Malickiej, ostrożnie do niej podchodzi, bo nie wierzy w jej cudowną przemianę. Mimo że tak pomogła Markowi Rotkiewiczowi (Aleksandar Milicević), zbliżyła się do kolegi Andrzeja, a podczas ostatniej wizyty w siedlisku Julia i Marek wyglądali jak para!

- A co tam robi Julia? - zapyta przestraszona Magda Andrzeja. - Gdzie?- Tu...

Podczas rozmowy z Nadią Magda w 1820 odcinku "M jak miłość" dowie się jak Julia poznała Dimę, w jakich okolicznościach razem wyruszyli na wymarzone wakacje.

Julia w 1820 odcinku "M jak miłość" spędzi wakacje z Dimą i Nadią

- Pani Julia zgarnęła nas z drogi i śpimy z tatą w schronisku młodzieżowym. Na takiej wielkiej sali z piętrowymi łóżkami. I wiesz co? Jest super... - Wspaniale, cudownie... A co tam w Grabinie robiła Julia? - dopyta pełna obaw Magda. - Była w szkółce leśnej po drzewka. I dużo nam opowiedziała o Mazurach. Lubię ją, wiesz? - zapewni Nadia.

Jak rozwinie się znajomość Julii i Dimy po 1820 odcinku "M jak miłość"? Jedno jest pewne, oboje będą się świetnie czuli w swoim towarzystwie. Ojciec Nadii od razu dostrzeże jaką cudowną, wspaniałą i piękną kobietą jest Julia. Wydaje się, że dzięki niej zapomni o nieszczęśliwej miłości do Magdy.