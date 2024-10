M jak miłość. Dorota wyzdrowieje. Tak będzie wyglądało jej nowe życie z Bartkiem po ślubie - ZDJĘCIA

Dorota z "M jak miłość" nie umrze na raka! Weźmie ślub z Bartkiem i będą razem szczęśliwi

Dorota i Bartek w "M jak miłość" przetrwają razem nawet tak trudny sprawdzian, jakim będzie walka z chorobą nowotworową! Co więcej, Lisiecki udowodni ukochanej, że jest partnerem, o jakim mogła tylko marzyć w tak dramatycznym dla niej czasie. Na każdy kroku Bartek będzie przypominał chorej Dorocie, że są w tym razem, że nie zostawi jej na żadnym etapie nierównej batalii z rakiem. Tak będzie w 1821 odcinku "M jak miłość", gdy w akcie solidarności z Dorotą, która zgoli włosy przed chemioterapią, przez mającym się odbyć za 10 dni ślubem, Bartek także pozbędzie się swoich włosów.

Wygląda na to, że miłość Doroty i Bartka w kolejnych odcinkach "M jak miłość" przezwycięży wszelkie trudności i umocni się jeszcze bardziej! Fani serialu ze sporym wyprzedzeniem mogą dowiedzieć się jak potoczy się wątek tej pary. Iwona Rejzner i Arkadiusz Smoleński często na swoich profilach na Instagramie wrzucają wspólne zdjęcia z planu "M jak miłość". Podglądając aktorów podczas pracy, łatwo dostrzec, że scenarzyści przygotują dla zakochanych jeszcze sporo niespodzianek.

Przeszkody przed ślubem Doroty i Bartka w "M jak miłość"

Czy ślub Doroty i Bartka w "M jak miłość" dojdzie do skutku? Oczywiście przed ceremonią pojawią się pewne przeszkody, które spadną też na świadków pary młodej, Jagodę (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusza (Bartłomiej Nowosielski). Ale nie ma szans na to, by zakochani mieli się nagle rozmyślić, by zrezygnowali ze ślubu.

Dorota wprowadzi Bartka w świat milionerów w nowych odcinkach "M jak miłość"?

Najnowsze wspólne zdjęcia Iwony Rejzner i Arkadiusza Smoleńskiego zza kulis "M jak miłość" uchyliły rąbka tajemnicy dotyczącej tego, jak będzie wyglądało życie Bartka z Dorotą, gdy ukochana już wyzdrowieje. Aktorzy brali ostatnio udział w wyjątkowej sesji zdjęciowej, na której prezentowali się bardzo elegancko. Niewykluczone, że skoro Lisiecki będzie mężem milionerki, to Dorota wprowadzi go w wielki świat bogaczy.

Rejzner na swoim profilu na Instagramie wrzuciła też zdjęcie z serialowym Tomaszem, więc były mąż Doroty na pewno nie zniknie z jej życia. Tylko czy Kawecki pogodzi się ze ślubem Doroty i Bartka? A może będzie chciał pozbyć się rywala? Czas pokaże.