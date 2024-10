M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1821: Dorota przed ślubem z Bartkiem zgoli włosy! Tak będzie wyglądała w peruce - ZDJĘCIA

W 1821 odcinku "M jak miłość" Dorota (Iwona Rejzner) będzie gotowa na leczenie, bo siłę do walki z rakiem da jej miłość Bartka (Arkadiusz Smoleński). Dzięki ukochanemu chora na nowotwór Kawecka postanowi nie odkładać niczego na później. Najpierw Dorota i Bartek załatwią szybki ślub w urzędzie Gródku, a później w 1821 odcinku "M jak miłość" przyszła panna młoda zdecyduje się na ogolenie głowy i zakup peruki. Dotrze do niej to, że podczas chemioterapii i tak wypadną jej włosy, więc sama się ich pozbędzie. W akcie solidarności Bartek też zgoli swoje włosy. Zobacz ZDJĘCIA z tych scen.