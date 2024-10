M jak miłość, odcinek 1821: Dorota i Bartek załatwią ślub, ale nie w kościele! Wybiorą wyjątkowych świadków ceremonii - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1821 - poniedziałek, 21.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Chora na raka Dorota w 1821 odcinku "M jak miłość" będzie dopiero na początku drogi do wyzdrowienia, ale jeśli szybko podda się chemioterapii i leczeniu pod okiem świetnych onkologów, ma duże szanse, by zwalczyć raka! Zwłaszcza, że Bartek nie opuści Doroty nawet na krok, wypełni daną jej jeszcze w szpitalu obietnicę, że przejdą przez to razem, że będzie przy niej aż do samego końca. Kolejny raz Lisiecki udowodni swoją wielką miłość, pokaże jakim jest wspaniałym człowiekiem i partnerem.

Tak Bartek będzie wspierał chorą na raka Dorotę w 1821 odcinku "M jak miłość"

Nic dziwnego, że w 1821 odcinku "M jak miłość" osłabiona chorobą Dorota znajdzie w sobie nowe siły do ciężkiej batalii z nowotworem. Nawet gdy uświadomi sobie, ile będzie ją kosztowała ta walka. Dorota zacznie przygotowania się do przyjęcia chemii, bojąc się nie tylko samego leczenia, ale także jego fatalnych skutków - wypadania włosów.

Ale Bartek w 1821 odcinku "M jak miłość" uzmysłowi chorej Dorocie, że nawet jeśli straci włosy, to dalej pozostanie tą samą piękną kobietą, którą pokochał. Na dowód tego Lisiecki zgoli swoje włosy, by w ten sposób pokazać partnerce swój akt solidarności.

To oni będą świadkami na ślubie Doroty i Bartka! Decyzja zapadnie w 1821 odcinku "M jak miłość"

W międzyczasie w 1821 odcinku "M jak miłość" Bartek i Dorota załatwią także formalności związane z ekspresowym ślubem. Na świadków wybiorą przyjaciół Lisieckiego, Jagodę (Katarzyna Kołeczek) i Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski). Co ciekawe Kawecka nie będzie chciała, by jej świadkową została najbliższa przyjaciółka Ada (Marta Lewandowska).

Zakochani w 1821 odcinku "M jak miłość" wykluczą ślub w kościele w Lipnicy. Powód? Bartek jest po rozwodzie z Ulą (Iga Krefft), a Dorota ma już trzech byłych mężów, więc nie ma szans na to, żeby młody proboszcz ksiądz Grzegorz (Paweł Janyst) udzielił im ślubu kościelnego.