M jak milość, odcinek 1822: Zaślepiony miłością Marcin nie domyśli się, że Martyna go oszukuje! Nie powie mu kim jest - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1822 - poniedziałek, 22.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Miłość do Martyny sprawi, że w 1822 odcinku "M jak miłość" Marcinowi coraz mniej będzie zależało na odzyskaniu pamięci! Amnezja Marcina nie ustąpi, a blokada psychiczna, która wywołała u niego ten stan, pogłębi się jeszcze bardziej. Spokój i bezpieczeństwo zagwarantuje mu tylko... Martyna.

Z urywek wspomnień, które wróciły do Chodakowskiego wynika, że w dawnym życiu spotkało go coś złego, że nie był wcale dobrym człowiekiem. Jak dotąd Marcin przypomniał sobie tylko fragmenty tego co przeżył po porwaniu, pobicie przez gangstera Roberta (Kamil Drężek), na podstawie których wywnioskował, że był kimś uwikłanym w niebezpieczne sytuacje. I nie będzie chciał wrócić do tego, co już minęło.

Martyna w 1822 odcinku "M jak miłość" nadal będzie trzymała Marcina w swoim domu w Kampinosie

Oczywiście Martyna w 1822 odcinku "M jak miłość" nie wyprowadzi Marcina z błędu, nie nakłoni ukochanego, żeby zgłosił się na policję i wreszcie odkrył swoją tożsamość. Chociaż uzależniona od alkoholu lekarka będzie dobrze wiedziała, kim jest Marcin, że szuka go rodzina i dziewczyna Kama (Michalina Sosna), słowem nie naprowadzi Chodakowskiego do właściwy trop, by odzyskał pamięć. Wybierze drugą opcję - trzymanie go dalej w kryjówce w Kampinosie.

Piękne chwile zakochanych Marcina i Martyny w 1822 odcinku "M jak miłość" nie będą trwały wiecznie

Dla Martyny w 1822 odcinku "M jak miłość" stanie się jasne, że piękne chwile z Marcinem mogą się skończyć w ułamku sekundy, jak tylko przypomni sobie Kamę, dzieci i swoje dawne życie sprzed porwania. Póki co jednak lekarka egoistycznie podejdzie do tego, co dał jej los. Bo skoro przeznaczenie połączyło Martynę z Marcinem w tak dramatycznych okolicznościach, to będzie wierzyła w to, że być może są sobie pisani, że przestanie kochać Kamę, nawet jeśli odzyska pamięć.

Kochankowie w 1822 odcinku "M jak miłość" będą cieszyli się swoją miłością z dala od ludzi w romantycznych zakątkach Kampinosu. Wspólne kąpiele w jeziorze, rozmowy o uczuciu, które ich połączyło... To wszystko sprawi, że Marcin zaślepiony miłością do Martyny nie domyśli się, że to oszustka, która wykorzystuje jego amnezję, żeby z nią został jak najdłużej.