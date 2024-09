M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1812: Marcin przypomni sobie, co przeżył! Podczas burzy w domu Martyny wystarczy jeden dźwięk i wróci mu pamięć - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Czy Marcin (Mikołaj Roznerski) w 1812 odcinku "M jak miłość" odzyska pamięć? Dotknięty amnezją Chodakowski już od ponad miesiąca nie wie kim jest, a utrata pamięci jest wywołana u niego blokadą psychiczną. Kiedy jednak nad domem Martyny (Magdalena Turczeniewicz) rozpęta się burza, zgaśnie światło i do Marcina będą dochodziły odgłosy grzmotów i błyskawic, wystarczy jeden dźwięk, by przypomniał sobie, co go spotkało. Póki co na razie tylko wypadek i pobicie przez gangstera Roberta (Kamil Drężek), ale i tak w 1812 odcinku "M jak miłość" Marcin zacznie się bać tego, co przeżył i jakim był człowiekiem.