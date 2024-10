M jak miłość, odcinek 1822: Martyna zacznie prześladować Kamę! Zjawi się w sklepie ukochanej Marcina - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1822 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Miłosna sielanka Marcina i Martyny w 1822 odcinku "M jak miłość" będzie trwała w najlepsze, ale ich rozwijający się romans, uczucie, którym cierpiący na amnezję Chodakowski obdarzył samotną lekarkę, to jedno wielkie kłamstwo! Bo gdyby Marcin odzyskał pamięć, poznał swoją tożsamość, wiedział to, czego jako pierwsza dowie się Martyna, gdy trafi w internecie na wzruszające nagranie Kamy o poszukiwaniach Marcina, nigdy by się nie zakochał w tej kobiecie!

Martyna w 1822 odcinku "M jak miłość" wciąż będzie ukrywała przed Marcinem kim jest

Zakochany Marcin w 1822 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał pojęcia, że Martyna ukrywa przed nim prawdę o tym, kim jest, że lekarka na własną rękę zaczęła grzebać w jego przeszłości i ustaliła, że jest zaginionym detektywem, którego od ponad dwóch miesięcy szuka zrozpaczona rodzina. A także ukochana dziewczyna Kama...

To dlatego w 1822 odcinku "M jak miłość" Martyna nie zgłosi Marcina na policję!

Nie jest tajemnicą, że w 1822 odcinku "M jak miłość" Martyna będzie miała powód, dla którego nadal nie zgłosi na policji, że odnalazła Marcina, że poszukiwany Chodakowski ukrywa się w jej domu w Kampinosie. Lekarka też się w nim zakocha! Nie pozwoli więc na to, by Marcin wrócił do Kamy i dzieci. Mimo że będzie świadoma tego, jak bliscy Marcina cierpią po jego stracie. Sama przeżyła bolesną stratę. Przecież rok temu zmarł jej mąż Jerzy i właśnie od tego czasu pogrążona w żałobie Martyna zaczęła pić.

M jak miłość. Martyna dowie się kim jest Marcin! Nie pozwoli mu wrócić do Kamy

- Martyna wtedy zaczyna się w to wszystko wgłębiać i grzebać w tej przeszłości, bo czuje, że zaczyna jej zależeć... Ja myślę, że ona współodczuwa i czuje traumę, jaką przechodzi ta rodzina. To nie jest tak, że to jest wyrachowana kobieta, która zarzuciła sobie sidła na mężczyznę i chce go przytrzymać. Jeszcze chwilkę nie chce wypuścić tego, co jakby złapała tak przez chwilę... - wyjaśniła zachowanie swojej bohaterki Magdalena Turczeniewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

Zakłamana miłość Marcina i Martyny w 1822 odcinku "M jak miłość" będzie kwitła w najlepsze

Ale w 1822 odcinku "M jak miłość" trudno będzie inaczej ocenić Martynę, niż jako przebiegłą, nieobliczalną wariatkę, która swoje szczęście z Marcinem chce budować na cierpieniu Kamy, na samych kłamstwach. Jakby chciała go odciąć od dawnego życia, by został z nią już na zawsze.

Martyna odwiedzi butik Kamy w 1822 odcinku "M jak miłość" i podsłucha jej rozmowę z Anią

W sekrecie przed Marcinem w 1822 odcinku "M jak miłość" Martyna pojedzie do Warszawy i bez większego trudu namierzy sklep Kamy oraz jej siostry Ani (Alina Szczegielniak). Wejdzie do butiku vintage jak zwykła klientka. Co więcej, zadba o to, by nie rzucać się w oczy, bo wystroi się w elegancki garnitur, umaluje się pierwszy raz od wielu miesięcy.

Wyrachowana Martyna w 1822 odcinku "M jak miłość" będzie przysłuchiwała się rozmowie Kamy i Ani, próbując wyłapać czy mówią coś o Marcinie. Jakby tego było mało nowa kochanka Marcina przyjrzy się jego dziewczynie, uznając Kamę za rywalkę, która w każdej chwili może jej odebrać miłość. A dzięki temu uczuciu, obecności i bliskości Marcina uzależniona od alkoholu Martyna dopiero co rozpoczęła walkę z nałogiem.