M jak miłość, odcinek 1820: Zaskakujący powrót Dimy! Zabierze Budzyńskim córkę i przerzuci się na Julię - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1820 odcinku "M jak miłość" Dima zaskoczy wszystkich, gdy niespodziewanie jednak wróci z Ukrainy i znów zjawi się w siedlisku. Przypomnijmy, że Ukrainiec zdecydował się wyjechać, gdy Andrzej przyłapał go na podglądaniu swojej żony i już nie wytrzymał, gdyż rywal przekroczył wszelkie możliwe granice. Wówczas Budzyński zadał mu cios, a Dima postanowił usunąć się w cień, nie żegnając się nawet z Nadią. Ale w 1820 odcinku "M jak miłość" już wróci i to ku wielkiemu zaskoczeniu nie tylko swojej córki, ale także i samych Budzyńskich. A w szczególności Andrzeja, który już myślał, że pozbył się rywala na dobre, a tu okaże się, że nic bardziej mylnego!

Ukrainiec da spokój Budzyńskim w 1820 odcinku "M jak miłość"!

Jednak w 1820 odcinku "M jak miłość" Ukrainiec nie będzie już mieszał w małżeństwie Budzyńskich. A wręcz przeciwnie, gdyż da im w końcu czas dla siebie, gdy sam postanowi wreszcie zająć się swoją córką i nieco odciążyć Magdę i Andrzeja. Do tego stopnia, że w 1820 odcinku "M jak miłość" zdecyduje się zabrać Nadię na kilka tygodni na Mazury, aby małżonkowie mogli w tym czasie się sobą nacieszyć. Ale wówczas i do niego uśmiechnie się szczęście, gdyż w trakcie drogi Ukrainiec natrafi na byłą kochankę Budzyńskiego, Julię, do której od razu poczuje sympatię. Malicka natychmiast przypadnie Dimie do gustu, ale tu pojawi się kolejny problem! I wcale nie będzie tu chodzić o Magdę i Andrzeja!

Dima i Julia będą razem w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Tylko o Rotkiewicza, który przecież w 1818 odcinku "M jak miłość" zwierzy się Budzyńskiej, iż po tragicznej śmierci żony i córki, które zginęły w wypadku samochodowym, mocno zbliżył się do Malickiej i tylko dzięki niej przetrwał żałobę. I choć formalnie Marek i Julia nie będą razem, to wszystko będzie ku temu na dobrej drodze do czasu aż pojawi się Dima! Czy w 1820 odcinku "M jak miłość" Ukrainiec zagrozi kolejnej relacji? Czy ojciec Nadii zniszczy rodzące się uczucie między Malicką i Rotkiewiczem? Czy zastąpi Julią, Magdę, w której zakochał się bez wzajemności? Dowiemy się już niebawem, ale już możemy zdradzić, że na ich jednym spotkaniu się nie skończy!