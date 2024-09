M jak miłość, odcinek 1820: Viola weźmie się za Wernera! Sylwia tego nie zniesie, więc Adam się jej pozbędzie - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1820 - wtorek, 15.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1820 odcinku "M jak miłość" dom Wernera stanie się schronieniem nie tylko dla pani Oli, ale także i jej koleżanki Violi, która dopiero co wyjdzie z więzienia i także nie będzie miała, gdzie się podziać. W tej sytuacji Adam zaprosi ją do siebie, ale Sylwii wcale się to nie spodoba. I nic dziwnego, gdyż już będzie musiała tolerować gosposię, która nie będzie widzieć świata poza jej ukochanym, a teraz jeszcze do tego wszystkiego dołączy jej koleżanka. Szczególnie, że w 1820 odcinku "M jak miłość" i ona zacznie dostawiać się do Wernera, czym już doprowadzi Kostecką do szału!

Werner wywiezie Violę do Budzyńskich w 1820 odcinku "M jak miłość"!

W 1820 odcinku "M jak miłość" Sylwia da Adamowi jasno do zrozumienia, iż nie zamierza dłużej tolerować tej sytuacji. Oczywiście, Werner nie będzie chciał stracić swojej ukochanej, dlatego zdecyduje się temu przeciwdziałać. I już w 1820 odcinku "M jak miłość" postanowi wywieźć Violę do siedliska Budzyńskich, gdzie przecież Magda (Anna Mucha) sama zaoferowała jej pracę, ale dopiero od czerwca. Mimo to kobieta zjawi się u nich już wcześniej i od razu zabierze się do roboty, czym jeszcze bardziej przypodoba się żonie Andrzeja (Krystian Wieczorek). A to dlatego, że będzie doskonale sobie radzić nie tylko z uciążliwymi letnikami, czego Budzyńscy sami stali się świadkami tuż po jej zapoznaniu, ale także sprawdzi się jako gosposia!

Viola zniknie z życia Sylwii i Adama w 1820 odcinku "M jak miłość"!

Zatem w 1820 odcinku "M jak miłość" Kostecka będzie mogła odetchnąć z ulgą, gdyż pozbędzie się kolejnej rywalki z domu Wernera. Tym bardziej, że o zniknięciu pani Oli nie będzie mowy, gdyż Adam i tak z trudem zniesie jej wcześniejszy krótki urlop, gdy zostanie bez jej opieki. Ale już chociaż nie będzie zagrażać jej atrakcyjna Viola, która będzie adorować prawnika w nieco inny sposób niż jego gosposia. Ale czy w 1820 odcinku "M jak miłość" nie przerzuci się ona przypadkiem na Andrzeja? Czy małżeństwo Budzyńskich także zostanie zagrożone? Tego dowiemy się już niebawem!