M jak miłość, odcinek 1817: Julia oficjalnie będzie z Rotkiewiczem? Dzięki niej przetrwał żałobę po żonie!

W 1817. odcinku „M jak miłość” adwokat Marek Rotkiewicz (Aleksandar Milićević) pokaże się niezapowiedziany w siedlisku. Będzie chciał zwierzyć się Magdzie (Anna Mucha) ze swoich uczuć do Julii (Marta Chodorowska). Jego wyznania będą zaskakujące dla Budzyńskiej. Ale następnego dnia to ona zaskoczy siebie samą, kiedy zadzwoni do Malickiej. Poprosi ją, by przyjechała po Marka, który nie będzie w stanie prowadzić samochodu. I tak Julia pojawi się w siedlisku… na wspólne sadzenie