M jak miłość, odcinek 1817: Rewelacje Rotkiewicza w siedlisku. Magda dowie się o romansie Marka z Julią - ZDJĘCIA

Julia i Marek od dawna zbliżali się do siebie w „M jak miłość”

W 1806 odcinku „M jak miłość” Marek podziękował Julii za wygraną w sądzie i jej ogromne wsparcie. Potem poprosił ją o coś bardzo osobistego:

- Pojedziesz ze mną do moich dziewczyn na cmentarz?

Prawniczka od razu się zgodziła. Na cmentarzu było widać, jak wielkie uczucia targają Rotkiewiczem. Julia wzięła go pod rękę, a on ją uścisnął. Trzymając się za ręce, poszli razem na grób Igi i Zosi. Już wtedy wyglądało na to, że wdzięczność Rotkiewicza wobec współczującej mu Malickiej przerodzi się w coś większego.

W 1817. odcinku „M jak miłość” wyjdzie na jaw, co Rotkiewicz czuje do Malickiej

W 1817. odcinku „M jak miłość” Marek postanowi przejechać się do siedliska, gdzie dawno już nie był. Ale to nie kwestie prawne go tam przyciągną. Rotkiewicz będzie potrzebował porozmawiać z kimś o swoich uczuciach. Oczywiście nie z Andrzejem Budzyńskim (Krystian Wieczorek), ale z jego żoną. Postanowi zwierzyć się Magdzie ze swojej zażyłości z Julią. Będzie też po cichu liczył na jej akceptację.

Fani od dawna kibicują Julii i Markowi w „M jak miłość”

Pozytywny oddźwięk na ewentualny romans Julii z Markiem pojawił się w mediach społecznościowych już latem. To wtedy fani serialu „M jak miłość” zażyczyli sobie ich związku:

- Tak, oni siebie potrzebują. Obydwoje okaleczeni przez życie, Juliia potrzebuje wsparcia dobrego mężczyzny. Andrzej nie był dla niej. Andrzej jest tylko dla Magdy. ❤️

- A czemu nie. Oboje po przejściach… takie sytuacje łączą... zbliżają. Trzymam kciuki😍

- TAK !!! 😁 I PROSZĘ ROZSZERZYĆ ICH WĄTEK

- Niech w przyszłości stworzą szczęśliwą rodzinę z trzema córeczkami - Michalinką Anielą i Kariną, oczywiście, że niech drodzy scenarzyści pozwolą zaadoptować i cieszyć się rodzicielskim szczęściem. Trzymam kciuki za nich. 👏👏👏

- Akurat ja im kibicuję, byliby świetną parą 😍

- Bardzo dobrze. W końcu ta postać pójdzie po rozum do głowy, w co wierzę i weźmie się za wolnego,wdowca, a nie żonatych 😉. Taką mam nadzieję.

- Pasują do siebie 💗💗

- No jasne, byłoby fajnie ich widzieć razem ❤️

- Byłoby fajnie. Lubię postać tego pana 😍

„M jak miłość" odcinek 1817 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.55 w TVP2