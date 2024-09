M jak miłość, odcinek 1814: Anita oskarży Kamila o manipulowanie jej uczuciami. Oszuka ją i zrani - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1814: Kamil zgodzi się na podział opieki nad Polą! Weronika zaskoczy go swoją nową postawą! - ZDJĘCIA

Anita dała się przekonać Annie, która twierdzi, że chce być obecna w jej życiu i jest teraz inną osobą. By tego dowieść kupiła jej dom, w którym przed laty mieszkały razem. Nastąpiło pojednanie, ale czy Anita może naprawdę zaufać matce?

Kamil pozwoli Annie zatrzymać się u nich w domu w 1814. odcinku „M jak miłość”

W 1814. odcinku serialu "M jak miłość" Kamil zrobi coś zupełnie niezrozumiałego. Nie tylko nie uzgodni tego z Anitą, nie zapyta o zdanie, ale wiedząc, jak stresują ją spotkania z matką, zaprosi ją, by zatrzymała się u nich! W dodatku ją okłamie! Anna znienacka zapuka do ich drzwi, które Kamil otworzy. Lerman powie mu o kryzysie trzeźwości i poprosi o pomoc w tajemnicy przed córką.

- Chciałabym z panem porozmawiać, tylko błagam – proszę nic nie mówić Anicie.

- Dobrze, a o co chodzi?

- Mam poważny kryzys i to nie jest kryzys twórczy. Chodzi o mój nałóg. Boję się, że nie dam rady i całe dotychczasowe leczenie pójdzie na marne. Dzwoniłam do swojego terapeuty i doradził mi, żebym nie była teraz sama – wyzna Anna. W tej chwili na dół zejdzie Anita i zapyta, co jej mama u nich robi.

- Nie może pracować. Pod oknami ma jakiś remont… rury… jakieś wymieniają – zacznie się plątać Kamil, który w okamgnieniu postanowi okłamać partnerkę.

- Wymiana rur w weekend?! - nie będzie mogła uwierzyć Anita.

- No tak. Hałas… Mamy pokój wolny na górze i pomyślałem…

- Tak, oczywiście, będziesz sobie mogła spokojnie popracować – zaprosi matkę Anita, nie chcąc być niegrzeczną. Słysząc to Anna pójdzie po laptop do samochodu. Będzie więc przygotowana na to, że jej córka zgodzi się ją gościć.

Anita zarzuci Kamilowi manipulację w 1814. odcinku serialu "M jak miłość"

W 1814. odcinku serialu "M jak miłość" Anita będzie mocno wkurzona na Kamila za wmanewrowanie jej w coś, czego wcześniej z nią nie uzgodnił.

- Jestem wściekła!

- Myślałem, że między wami jest już trochę lepiej… - odpowie Kamil.

- Ale to nie o to chodzi, mistrzu manipulacji. „Anita, pakuj się, jedziemy na weekend do Grabiny”! A, nie: „mama zostaje u nas na kilka dni”. A kiedy cię o coś proszę, po prostu się migasz! - córka Anny przypomni mu o niepodlanych różach.

- No, słabo to wyszło, naprawdę słabo… - zrobi skruszoną minę Gryc.

- Bardzo słabo. Spadaj już stąd, idź! - krzyknie na niego Anita.

- Ja jeszcze nie skończyłem.

- A ja skończyłam! - odpowie i zacznie go oblewać wodą. Sprzeczka skończy się pogodzeniem zakochanych, na które z zadowoleniem będzie z werandy spoglądać Anna. Czy można wierzyć w jej dobre intencje…?

„M jak miłość" odcinek 1814 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2