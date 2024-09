M jak miłość, odcinek 1814. Anna Lerman wykorzysta Anitę w nowej książce? Narobi jej wstydu?

Kamil okłamie Anitę w 1814. odcinku „M jak miłość”

W 1814. odcinku serialu "M jak miłość" Anna powie Kamilowi, że przeżywa kryzys trzeźwości. Poprosi, by jej pomógł w tajemnicy przed Anitą. Kamil nie uzgodni z nią tego, ale od razu zaprosi Lerman, by zatrzymała się u nich w domu. Okłamie narzeczoną, że Anna nie może pracować w domu z powodu robót drogowych.

Anna wykorzysta Anitę w swojej książce w nowym sezonie „M jak miłość”?

W 1814. odcinku serialu "M jak miłość"Anna powie Anicie, że jej kolejna książka będzie znowu dotyczyła jej własnego życia. Poprzednia nosiła przydługi tytuł „Dzień za dniem. Wyznania niepijącej alkoholiczki. Opowieść o trzeźwieniu. Szczere wyznania kobiety, która przez nałóg straciła wszystko”. W nowej zamierza napisać o nauce płynącej z błędów i wykorzystywaniu drugiej szansy, jaką daje los. To, niestety, świadczy o tym, że Anna opisze w niej fakty ze swojej biografii, czyli napisze też o Anicie. Córka znowu będzie zmuszona wrócić do przeszłości, o której tak bardzo chciałaby zapomnieć, ale nie może, bo żyje z traumą. Jaki wpływ wywrze książka na Anitę? To po to Anna oszustwem wdarła się do jej życia i domu? By zbierać materiał do swojego następnego „dzieła” i zarobić więcej pieniędzy na swoim uzależnieniu?

Anita powinna być ostrożna wobec Anny w nowym sezonie „M jak miłość”

Annie udało się przekonać córkę do siebie i tego, że naprawdę się zmieniła. Kupiła jej nawet dom. Niestety ten sam, w którym kiedyś mieszkały, co w jeszcze boleśniejszy sposób przypomniało jej okropne dzieciństwo. To dowód na to, jak bardzo Anna nie rozumie córki i tego, co jej zrobiła. Nastąpiło jednak pojednanie, chociaż Anita się go obawiała. Czy powinna była znowu zaufać Annie? Głosy fanów są ostrożne, ale na instagramowym profilu serialu pojawiły się i takie:

- Niech Anita sobie to przemyśli, przecież jej mama ją olała przez tyle czasu.

- Dokładnie. Nawet jej nie szukała. Niech spada. Narobiła dziecku traumy na dorosłe życie. a teraz co. Wolała chlać to wypad.

- Nigdy nie wybaczyłabym... I nie wybaczę.

"M jak miłość" odcinek 1814 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2