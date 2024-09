M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1814: Kamil okłamie Anitę w sprawie jej matki! Po czyjej stoi stronie?

W 1814. odcinku serialu "M jak miłość" Kamil (Marcin Bosak) zrobi Anicie (Melania Grzesiewicz) coś, co trudno będzie wytłumaczyć. Odwiedzi ich Anna (Dorota Kamińska), która zapewniła sobie w poprzednim sezonie przebaczenie córki za to, że w dzieciństwie ją opuściła. Powie Grycowi, że przechodzi kryzys trzeźwości i poprosi o utrzymanie tego w tajemnicy przed Anitą. A on nie tylko jej posłucha, ale jeszcze okłamie narzeczoną, że Anna nie jest w stanie pracować w domu z powodu hałasu. Lerman się do nich wprowadzi!