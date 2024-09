M jak miłość odcinek 1813: Bartek wyzna Barbarze prawdę o swoim związku. To myśli o Dorocie

Bartek zapragnie zwierzyć się Barbarze w 1813. odcinku „M jak miłość”

Przed zaplanowaną przeprowadzką do Doroty Bartek będzie wniebowzięty – spełni się jego marzenie! Swoją radością będzie się chciał z kimś podzielić i w 1813. odcinku „M jak miłość” wybierze Barbarę, swoją przyszywaną babcię, a w rzeczywistości babcię Uli (Iga Krefft), byłej żony, która z ich przysposobioną córką Kalinką (Oliwka Kępka) zamieszkała z sektą w Australii.

- Chciałbym, żebyś dowiedziała się ode mnie... Jestem z kimś, na kim bardzo mi zależy… - wyzna Mostowiakowej, która będzie bardzo zaciekawiona.

- I kogo... kochasz, tak? Przepraszam, że tak dopytuję, ale wiesz, że mnie możesz powiedzieć wszystko. Nie trzeba wstydzić się swoich uczuć – będzie go zachęcać do dalszego wyznania Barbara.

Bartek nie wierzył w swoje szanse u Doroty – tak się okaże w 1813. odcinku „M jak miłość”

W 1813. odcinku „M jak miłość” Bartek wydusi z siebie prawdę, o której nikt nie wiedział. Lisiecki nie wierzył w to, że ktoś taki jak Dorota, czyli otoczona luksusem bogaczka nie licząca się z pieniędzmi - ale na szczęście z ludźmi tak – i mogąca mieć wszystko, w ogóle zwróci na niego baczniejszą uwagę. I że Kawecka orientując się, co on do niej czuje, może to uczucie odwzajemnić. Biznesmenka i jej ogrodnik! A jednak się udało i teraz są razem!

- Nie wstydzę się, po prostu... Nawet nie wiesz, jak się bałem, kiedy dotarło do mnie, co czuję do Doroty. Myślałem, że porywam się z motyką na słońce, że to się nie uda – będzie kontynuował Lisiecki.

Barbara będzie się cieszyć z nowego etapu w życiu Bartka w 1813. odcinku „M jak miłość”

- Liczy się tylko jedno... Czy jesteś z nią szczęśliwy? - będzie dopytywać Barbara.

- Bardzo. I dlatego chcę zacząć nowy etap, chcę z nią na stałe zamieszkać. Chcę, żebyśmy żyli razem. Tak po prostu, każdego dnia – odpowie nagle bardzo poważny Bartek.

- Będę za was trzymać kciuki! Nikt bardziej niż ty nie zasługuje na szczęśliwy związek… - Mostowiakowa będzie uszczęśliwiona szczerością przybranego wnuka i tym, że właśnie ją wybrał na powierniczkę (dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2