M jak miłość, odcinek 1813: Barbara przypomni Bartkowi o Uli. Kiedy zobaczy Kalinkę?

Barbara poruszy temat Uli w rozmowie z Bartkiem w 1813. odcinku „M jak miłość”

Po przeprowadzce do Doroty Bartek uzna, że już czas powiedzieć Barbarze o swojej nowej partnerce. Przybrana babcia Mostowiakowa zawsze stała po jego stronie podczas konfliktu z Ulą i jego starć prawnych ukierunkowanych na zyskanie pełni praw rodzicielskich do – również przybranej – córki Kalinki, co się ostatecznie nie udało. Po rozwodzie była żona Lisieckiego zamieszkała z sektą, a dziewczynka została z nią.

Ula regularnie dzwoni do Barbary w serialu „M jak miłość”

Ula całkowicie odcięła się nie tylko od polskiej części rodziny, ale i od tej, która zamieszkała w Australii, a kilka miesięcy wcześniej, już po rozwodzie, nie tylko odebrała byłemu mężowi Kalinkę, ale uniemożliwiła mu ponowny wjazd do Australii. Bartek uda się więc do Barbary (Teresa Lipowska), by opowiedzieć jej o Dorocie i o tym, jak zbliżył się do swojej zleceniodawczyni, która opłacała jego prawnika. Mostowiakowa przypomni mu, jak bardzo było jej przykro, kiedy zostawiła go Ula i że nie mogła zrozumieć, dlaczego wolała związać się z sektą.

- Było, minęło... - powie na to Lisiecki. Ale w 1813. odcinku serialu „M jak miłość” okaże się, że Barbara wciąż ma kontakt z Ulą, czego Bartek zupełnie się nie spodziewał!

Ula wysyła Bartkowi zdjęcia Kalinki w „M jak miłość”

W 1813. odcinku serialu „M jak miłość” Barbara powie Bartkowi, że jej kontakt z byłą żoną Bartka jest regularny:

- Wiesz, że Ula ostatnio dość często do mnie dzwoni? Rozmawiamy przynajmniej raz w miesiącu – powie z radością. Będzie zaskoczona, że przybrana wnuczka kontaktuje się także z Bartkiem po tym, jak zerwała z nim wszelkie relacje:

- Ze mną też się kontaktuje. Przesyła informacje o Kalince, jej zdjęcia… - poinformuje Barbarę Lisiecki.

- Szkoda, że tak się to potoczyło. Ale cóż... Natura nie znosi próżni, dała ci w prezencie nową miłość – powie na to Mostowiakowa (dialogi za: Swiatseriali.interia.pl).

Czy Bartek jeszcze kiedyś zobaczy Kalinkę? Dlaczego Ula jest taka okrutna? Czy jeszcze kiedyś pojawi się w Grabinie?

"M jak miłość" odcinek 1813 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2