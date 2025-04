M jak miłość. Kim jest Rafał Kowalski, nowy aktor, który gra Mateusza Mostowiaka? Był gwiazdą innego hitu TVP - ZDJĘCIA, WIDEO

Rafał Kowalski dołączył do "M jak miłość" jako Mateusz Mostowiak

Rafał Kowalski jako nowy Mateusz Mostowiak od 1864 odcinka "M jak miłość" będzie miał trudne zadanie! Będzie musiał przekonać widzów, że nawet z inną twarzą Mateusz dalej pozostanie ważnym członkiem rodziny z Grabiny. Stanie też przed wyzwaniem pokazania, że jego bohater może być teraz zupełnie innym człowiekiem. Nadal skrytym, zamkniętym w sobie, ale już znacznie dojrzalszym, odważniejszym, który pogodził się z życiowymi porażkami, ma wyznaczony cel i zawzięcie do niego dąży.

- Na pewno jest wielka odpowiedzialność wejść w czyjąś rolę, ale zrobić to też po swojemu. Wierzę, że dam radę i że to będzie jakaś nowa przygoda i dodam nowy kolor do postaci Mateusza. To, że mogę kontynuować tą historię Mateusza to jest ogromna wdzięczność. Mateusz wraca na pewno o wiele spokojniejszy, dojrzalszy i teraz z innej perspektywy patrzy na te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w jego życiu - ujawnił Rafał Kowalski w "Kulisach serialu M jak miłość".

Kim jest Rafał Kowalski, który w "M jak miłość" gra teraz Mateusza Mostowiaka?

Rafał Kowalski ma 28 lat, jest więc starszy od Krystiana Domagały o 5 lat, ale tej różnicy wieku nie będzie raczej widać na ekranie. Przez to, że Mateusz jako żołnierz bardzo zmężniał, wydoroślał i stał się jeszcze przystojniejszy. Nic dziwnego, po tym, co przeżył jeszcze zanim wstąpił do wojska i pracował na statku jako marynarz.

Nowy aktor w roli Mateusza z "M jak miłość" ma już w dorobku wiele ról, nie tylko w serialach. Rafał Kowalski urodził się 27.07.1997 roku w Olsztynie. W 2021 roku skończył studia aktorskie w Szkole Filmowej w Łodzi.

Zanim na początku tego roku dołączył do obsady "M jak miłość" dał się poznać jako ekranowy Adam w serialu "The Office pl", produkcji emitowanej w Canal Plus. Przez dwa lata wcielał się też w postać Iwo w serialy TVN "Papiery na szczęście".

Ale widzowie TVP na pewno kojarzą Rafała Kowalskiego z niewielkiej roli w hitowym serialu "Stulecie Winnych". W ostatnim 4 sezonie wystąpił w kilku odcinkach jako Marcin, chłopak Małgosi (Zofia Stafiej), córki Kasi Winnej (Weronika Humaj) i Adama Komornickiego (Marcin Kwaśny).

Debiutem Rafała Kowalskiego w telewizji była rola Bronisława Piłsudskiego, brat Józefa w serialu "Młody Piłsudski" w 2018 r.

Rafał Kowalski prywatnie jest bardzo skryty. Ma konto na Instagramie, ale niezbyt aktualne, nie wrzucił tam żadnych zdjęć i postów od ośmiu lat.