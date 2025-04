M jak miłość, odcinek 1870: Judyta w końcu wyzna miłość Marysi! Artur oszaleje z zazdrości - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1870 - poniedziałek, 5.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1870 odcinku "M jak miłość" Marysia wciąż nie będzie mogła nacieszyć się prezentem od tajemniczego wielbiciela, który doskonale trafi w jej gust! Do tego stopnia, że Rogowska będzie mogła wpatrywać się w nią godzinami, przez co zacznie zaniedbywać pracę, co nie ujdzie uwadze zazdrosnego Artura!

I nic dziwnego, gdyż w końcu to nie on podaruje żonie bransoletkę, a ktoś inny i Rogowski od razu pomyśli o jakimś mężczyźnie! Zupełnie nieświadomy tego, że będzie to Judyta! Podobnie z resztą jak Marysia, która w 1870 odcinku "M jak miłość" jeszcze także nie będzie tego wiedzieć. Ale już tylko do czasu!

- Nie przeszkadza ci ta bransoletka w pracy? - spyta z wyrzutem szalejący z zazdrości Artur.

- Nie, jest intrygująca - powie zalotnie Marysia, czym dodatkowo go rozzłości!

Judyta w 1870 odcinku "M jak miłość" przyzna się, że to ona podarowała bransoletkę Marysi!

A to dlatego, że w 1870 odcinku "M jak miłość" Rogowska w końcu się o tym dowie, gdy kolejny raz rozmarzy się nad bransoletką w obecności Kosowskiej. I wówczas Judyta uzna, że to dobry moment na to, aby przyznać się, że to właśnie prezent od niej, czym już nieźle zszokuje Marysię. Ale to będzie dopiero początek, gdyż najlepsze w 1870 odcinku "M jak miłość" będzie dopiero przed żoną Artura!

- Wiesz, jak jest fajnie, jak jest ktoś na świecie, kto wie, co ci się podoba - rozmarzy się Rogowska.

- Dobra, to był prezent ode mnie - przyzna się w końcu Judyta, ale na tym wcale nie poprzestanie!

Kosowska w końcu wyzna, że zakochała się w Rogowskiej w 1870 odcinku "M jak miłość"!

A wszystko przez to, że w 1870 odcinku "M jak miłość" Judyta w końcu pójdzie na całość i wyzna Marysi, co tak naprawdę do niej czuje! Kosowska przyzna się do tego, że zakochała się w Rogowskiej, czym już w ogóle zaskoczy Marysię, która zupełnie nie będzie się tego spodziewać.

Tym bardziej, że wówczas w 1870 odcinku "M jak miłość" stanie się dla niej jasne, że to właśnie ją miała na myśli psychoterapeutka, gdy zjawiła się u nich na kolacji, w trakcie której żona Artura próbowała wyswatać ją z jego kolegą Markiem (Tomasz Traczyński). Mimo iż już wtedy Judyta darzyła uczuciem właśnie ją, choć wówczas jej tego nie powiedziała. Ale teraz to się zmieni!

- Chce ci powiedzieć, że jesteś cudownym człowiekiem i pewnie dlatego zakochałam się w tobie - wyzna jej Kosowska.