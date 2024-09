M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1810: Bartek też jest chory? Dorota wyśle go na badania krwi - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 1810 odcinku „M jak miłość” Bartek (Arkadiusz Smoleński) dowie się od Doroty (Iwona Rejzner), że nici ze wspólnego zamieszkania, bo to za duża rewolucja w jej życiu. Potem usłyszy, że właściwie powinni się rozstać, bo ona jest dla niego za stara. Lisiecki jednak okaże się bardzo trudny do spławienia. Wprowadzi się do willi milionerki jeszcze tego samego dnia. W nocy w 1810 odcinku "M jak miłość" zauważy siniaka na jej pokłutej ręce i zażąda wyjaśnień. Dorota przemilczy chorobę i wykręci się badaniami okresowymi, które zaproponuje także Bartkowi. Poznaj szczegóły!