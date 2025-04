M jak miłość, odcinek 1864: Lenka dostanie od Grześka dziwnego smsa. Powie Zduńskiej wprost, że ma się odsunąć! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1864 - wtorek, 8.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Związek nastoletniej córki Zduńskich ostatecznie upadnie? Od jakiegoś czasu Sara Hoffman mąci w życiu dziewczyny, udając jej przyjaciółkę. Tymczasem niby przypadkiem wysyła do Grześka swoje zdjęcia, zaczepia go i korzysta z każdej sytuacji, by zwrócić na siebie uwagę. Lenka zauważa, że coś jest nie tak, a już w 1864 odcinku "M jak miłość" dojdzie do kiepskiej kłótni, po której otrzyma zaskakującą wiadomość.

Lenka pokłóci się z Grześkiem i Sarą. Plan fałszywej przyjaciółki zadziała

Lanka wie doskonale, że Sara jest odważna i pewna siebie. Chociaż ma problemy w domu z ojcem tyranem, sama też umie dopiec innym. Kiedy więc w 1864 odcinku "M jak miłość" Lenka zobaczy na własne oczy, że koleżanka jest coraz bliżej Grześka, wybuchnie.

- Grzesiek, co ty tu robisz? Nie masz w soboty treningu? - zapyta zdziwiona widokiem chłopaka Zduńska. Zdenerwuje się tym bardziej, że zauważy go w towarzystwie Sary.

- Mam, ale trener się rozchorował - wyjaśni nastolatek.

- No to mogłeś do mnie zadzwonić i mi powiedzieć, że trener się rozchorował...

- Lena, nie będę ci wszystkiego raportował - ostro rzuci chłopak.

- Jakoś do Sary zadzwoniłeś!

- Ja zadzwoniłam, ok? (...) - zacznie tłumaczyć Sara, która wyjaśni, że chciała pożyczyć książki mamy Grześka. To oczywiście tylko wymówka, by podkradać Lence chłopaka. - Więc, skarbie, wyluzuj. Skończymy za dwie godzinki. Może potem jakieś kino czy coś? Co myślicie? - Sara uzna, że nie ma żadnego problemu w tym, że chłopak przyjaciółki zaczyna spędzać z nią coraz więcej czasu sam na sam.

Kiedy znajomi faktycznie siądą do nauki w domu przy Deszczowej, Lenka wyjdzie z siebie. Sara zajmie się jedynie sobą, a Grzesiek wcale ukochanej nie pomoże. Dojdzie do wybuchu córki Zduńskich.

Dziwny sms Grześka do Lenki. Każe Zduńskiej się odsunąć!

Wieczorem Lenka spróbuje pogodzić się z Grześkiem, ale on napisze jej dosadną wiadomość, po której mona jej mocno zrzednie.

"(...) Musi się coś zmienić. Nie możesz mnie trzymać na takiej krótkiej smyczy i być o wszystko zazdrosna" - przeczyta Lenka, co mocno da jej do zrozumienia, że jej chłopak chce się od niej odsunąć!