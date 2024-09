M jak miłość, odcinek 1814: Magda zatrudni w siedlisku kryminalistkę Violę. Zaufa byłej więźniarce? - ZDJĘCIA, WIDEO

Viola dostanie pracę w siedlisku w 1814. odcinku „M jak miłość”

W 1814. odcinku „M jak miłość” Sylwia i Adam odkryją, że pani Ola obchodzi 70. urodziny. Z tej okazji zaproszą gosposię do siedliska. Tam dostanie od Wernera prezent – rower. Pani Ola będzie zachwycona. Obwieści wszystkim, że to najlepsze urodziny w jej życiu. W siedlisku zatelefonuje do niej Viola, przyjaciółka, która właśnie wyszła na wolność za dobre sprawowanie. Nadia (Mira Fareniuk) namówi panią Olę, by zaprosiła przyjaciółkę na urodzinowe ognisko. Po przyjeździe Viola będzie się świetnie bawić nie wiedząc, że prawie wszyscy wokół niej to prawnicy, a ona ich „nienawidzi z całego serca”, jak powie. Miny Magdy i Andrzeja – bezcenne. Kiedy grupka pijanych studentów zacznie się głośno zachowywać, Viola tonem nie znoszącym sprzeciwu poprosi ich o spokój i „szacunek”. Magda będzie pod takim wrażeniem jej stanowczości, że zaproponuje jej pracę w pensjonacie.

Bezpośrednia Viola zawojuje towarzystwo prawników w 1814. odcinku „M jak miłość”

Nic nie wiemy o przeszłości Violi poza tym, że była „szemrana” – tak twierdzi grająca tę postać Magdalena Waligórska w "Kulisach M jak miłość", co rzuca bardzo ciekawe światło na panią Olę. Są przecież przyjaciółkami, które dzieli spora różnica wieku. Czyżby gosposia Wernera także siedziała kiedyś w więzieniu?

- To jest dziewczyna pewna swojej atrakcyjności, sporo w życiu przeżyła – mówi dalej Magdalena Waligórska. - To będzie takie niesamowite połączenie i zderzenie dwóch różnych światów – opowiada o Violi, Magdzie i Andrzeju.

- Właściwie w ogóle jej to nie przeszkadza, że jest w gronie prawników, a dopiero wyszła z więzienia, a wręcz się jakoś dobrze w tym odnajduje. Jest osobą bezpośrednią – podsumowuje ją Hanna Turnau, grająca Sylwię.

Viola skandalistką w nowym sezonie „M jak miłość”

Viola wprowadzi ferment w życie Wernera, a zwłaszcza Sylwii. Po jego willi będzie paradować roznegliżowana. Między nią a Kostecką często będzie dochodzić do scysji. Viola ma na ekranie nie nosić makijażu, co ma być znaczące dla fabuły – ciekawe, dlaczego…?

"M jak miłość" odcinek 1814 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2