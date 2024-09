M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1814: Sylwia sprytnie oddzieli panią Olę od Adama. Gosposia już nie będzie jej przeszkadzać - ZDJĘCIA

W 1814 odcinku „M jak miłość” emocje w willi Adama Wernera (Jacek Kopczyński) nie ostygną. Wręcz przeciwnie – animozje, jakie będzie wywoływać fascynacja Oli (Ewa Kolasińska) jej „panem Adasiem” doprowadzą Sylwię (Hanna Turnau) do głębokiej irytacji. Kiedy gosposia zarzuci Kosteckiej, że ta nie kocha Wernera, granica zostanie przekroczona. Ukochana Adama w 1814 odcinku "M jak miłość" wymyśli coś, co załamie wtrącającą się nieustannie w jej życie pomoc domową. Ola nie będzie mogła w to uwierzyć...