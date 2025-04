M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1869: Barbara zabierze Mateusza na grób Lucjana! Wrócą wspomnienia i trudne pytania o przyszłość - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1869 odcinku "M jak miłość" zobaczymy poruszające sceny z cmentarza w Grabinie. To właśnie tam Barbara (Teresa Lipowska) zabierze Mateusza (Rafał Kowalski), żeby razem odwiedzili grób Lucjana Mostowiaka (śp. Witold Pyrkosz). Chociaż od jego śmierci minęło już dobrych kilka lat, to dla Barbary ta rana nigdy się nie zagoi. Spotkanie z wnukiem na cmentarzu wywoła w niej ogrom emocji, a każda rozmowa będzie przesiąknięta nostalgią i bólem. W 1869 odcinku "M jak miłość" Mateusz pojawi się w mundurze wojskowym, dumny i odmieniony, ale to nie zrobi na Barbarze większego wrażenia. Dla niej najważniejsze będą nie tylko wspomnienia, ale też pytania o przyszłość chłopaka, którego kocha ponad życie. Czy pozna jego plany na przyszłość? Sprawdź nasze WIDEO oraz ZDJĘCIA!