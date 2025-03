M jak miłość, odcinek 1857: Nowy Mateusz nie pojawi się u Mostowiaków. Wycięli jedyną scenę z aktorem, który zastąpi Krystiana Domagałę - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1859: Rozpaczliwy telefon Szymka do Marcina i Kamy! Ujawni, co Radek zrobił Izie - ZDJĘCIA

Dlaczego Krystian Domagała nie zagra już Mateusza Mostowiaka i odszedł z "M jak miłość"?

Krystian Domagała po blisko 23. latach odszedł z obsady "M jak miłość" bezpowrotnie! O tym, że zastąpi go inny aktor, nieco starszy Rafał Kowalski wiadomo już od lutego. To właśnie wtedy internet obiegła sensacyjna wiadomość, że Mateusz Mostowiak będzie miał nową twarz, a Domagała, który od urodzenia wcielał się w postać syna Marka (Kacper Kuszewski) i Hanki (Małgorzata Kożuchowska) nie będzie już częścią tak uwielbianej ekranowej rodziny.

Od dwóch lat w "M jak miłość" Mateusz nie pojawił się w domu Mostowiaków w Grabinie. Mimo że Barbara (Teresa Lipowska) utrzymuje stały kontakt z ukochanym wnukiem, to Mateusz zaledwie raz odwiedził seniorkę rodu od kiedy wstąpił do wojska, został żołnierzem i służy gdzieś w jednostce w Polsce.

Krystian Domagała ostatni raz zagrał Mateusza w specjalnym świątecznym odcinku "M jak miłość", który został wyemitowany w Wigilię 23 grudnia 2023 roku. Ponieważ fabuła tego odcinka była oderwana od serialowej rzeczywistości, to Mateusz wrócił do swojej byłej żony Lilki (Monika Mielnicka). Ale ani słowem nie wspomniał o powrocie na stałe do Mostowiaków.

Nowy Mateusz Mostowiak nie pojawi się w 1857 odcinku "M jak miłość" jak zapowiada produkcja

W fotostory z 1857 odcinka "M jak miłość", które można obejrzeć na oficjalnej stronie serialu, jest zapowiedź debiutu nowego Mateusza Mostowiaka, którego będzie teraz grał Rafał Kowalski.

"Przed nami 1857 odcinek "M jak miłość". Co tym razem wydarzy się w serialu? Przede wszystkim: poznamy nową twarz Mateusza! Na wiosnę do obsady serialu dołączy Rafał Kowalski i to właśnie on będzie się odtąd wcielał w Mostowiaka juniora. A po raz pierwszy młody aktor wystąpi w odcinku 1864"

Poniedziałkowy odcinek "M jak miłość" przedpremierowo jest dostępny na VOD.TVP.pl. Obejrzeliśmy go dokładnie i nie ma tam ani jednej sceny, w której zadebiutował by nowy Mateusz Mostowiak. A miał się pojawić na zdjęciu w kuchni Barbary, które wypatrzą Marta (Dominika Ostałowska) i Jacek (Robert Gonera) podczas wizyty w domu w Grabinie.

Wygląda na to, że produkcja "M jak miłość" wycięła jedyną scenę z Rafałem Kowalskim w roli odmienionego Mateusza, by nie psuć widzom niespodzianki przed realnym powrotem tego bohatera do Mostowiaków.

W 1857 odcinku "M jak miłość" będzie tylko jedna scena, jak Barbara odbierze telefon od Mateusza, ale na wyświetlaczu nie pojawi się jego zdjęcie z inną twarzą.