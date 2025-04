M jak miłość

M jak miłość. Pierwsza wizyta syna Franki i Pawła w Grabinie! Tak przywitają małego Antosia u Mostowiaków - ZDJĘCIA

Nowe odcinki "M jak miłość" już się kręcą, ale następny sezon zobaczymy dopiero od września, po długiej, bo trwającej 4 miesiące, przerwie wakacyjnej. Co wydarzy się w serialu jesienią? Rąbka tajemnicy uchylili ekranowi Franka (Dominika Kachlik) i Paweł (Rafał Mroczek), którzy niedługo po narodzinach syna zabiorą go z pierwszą wizytą do Grabiny. Jak w rodzinnym domu Mostowiaków zostanie przywitany mały Antoś, najmłodszy prawnuk Barbary (Teresa Lipowska)? W naszej galerii ZDJĘĆ już teraz zobaczysz te sceny!