M jak miłość. Oto nowy Mateusz Mostowiak! Zmiana w obsadzie serialu. Krystiana Domagałę zastąpił inny aktor - ZDJĘCIA

Dlaczego będzie nowy Mateusz Mostowiak w "M jak miłość"?

Mateusz Mostowiak od 1857 odcinka "M jak miłość" będzie miał inną twarz! Zamiast Krystiana Domagały w roli syna Marka, ukochanego wnuka Barbary widzowie po raz pierwszy zobaczą innego aktorka, 28-letniego Rafała Kowalskiego. Jak podaje portal światseriali.interia.pl produkcja "M jak miłość" zdecydowała się na zmianę Mateusza, który od ponad roku nie pojawił się na ekranie.

Przypomnijmy, że blisko dwa lata temu w "M jak miłość" Mateusz wstąpił do wojska, został żołnierzem i służy gdzieś w jednostce w Polsce, z dala od rodzinnego domu. Od tego czasu nie pojawiał się w Grabinie.

Krystian Domagała ostatni raz zagrał Mateusza w specjalnym świątecznym odcinku "M jak miłość", który został wyemitowany w Wigilię 23 grudnia 2023 roku. Ponieważ fabuła tego odcinka była oderwana od serialowej rzeczywistości, to Mateusz wrócił do swojej żony Lilki (Monika Mielnicka), z którą się rozwiódł po jej zdradzie.

Krystian Domagała odszedł z "M jak miłość"

Jeszcze na początku stycznia Krystian Domagała w programie "Pytanie na śniadanie" wspominał o tym, że liczy na powrót do "M jak miłość", że znów zagra Mateusza.

- Zostałem w "M jak miłość", ale aktualnie postaci Mateusza nie ma, bo jest w wojsku... Wysłali mnie do wojska, jestem czołgistą i wracam na delegacje... Czasem wracam na plan... - powiedział Domagała.

Kim jest Rafał Kowalski, który w "M jak miłość" zagra nowego Mateusza Mostowiaka?

Ale decyzją produkcji "M jak miłość" rolę tę przejął starszy o 5 lat Rafał Kowalski, absolwent łódzkiej Filmówki, który może pochwalić się już bogatym dorobkiem aktorskim. Zagrał m.in. Iwa w serialu "Papiery na szczęście" czy Szulca w "Kowalscy kontra Kowalscy".

W którym odcinku "M jak miłość" pojawi się nowy Mateusz Mostowiak?

Nowy Mateusz po raz pierwszy pojawi się w 1857 odcinku "M jak miłość" (emisja w poniedziałek, 17.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2) na zdjęciu, które będzie stało w kuchni Barbary. Widzowie dowiedzą się, że Mateusz był na święta w domu Grabinie. Barbara opowie o tym Marcie (Dominika Ostałowska) i Jackowi (Robert Gonera), którzy przyjadą do niej z wizytą i pokaże im zdjęcie odmienionego Mateusza, który zmężnieje i wydorośleje jeszcze bardziej.

- Tak... To już nie chłopak, tylko młody mężczyzna. Wpadł na chwilę i zaraz musiał wracać. Próbowałam go pociągnąć za język, podpytać o różne sprawy, ale wiesz, jaki to milczek. A teraz to już był wyjątkowo tajemniczy... - powie Barbara.

Według doniesień portalu światseriali.interia.pl Rafał Kowalski jako Mateusz pojawi się na ekranie w Grabinie w 1864 odcinku "M jak miłość".