M jak miłość. Mateusz wróci do Mostowiaków! Wysłali go do wojska, ale nie na długo - ZDJĘCIA

Gdzie jest Mateusz Mostowiak z "M jak miłość"? Co się z nim stało?

Krystian Domagała jako Mateusz Mostowiak ostatni raz wystąpił w "M jak miłość" w świątecznym odcinku, który został wyemitowany w Wigilię 24 grudnia 2023 r. Ponieważ był to specjalny odcinek "M jak miłość", który rozgrywał się w wyjątkowy wigilijny wieczór, do tego oderwany od ekranowej rzeczywistości i bieżących losów bohaterów, to powrót Mateusz do Mostowiaków trwał zaledwie chwilę! Niespodziewanie Mateusz wrócił do swojej byłej żony Lilki (Monika Mielnicka), ale ich pojednanie nie trwało długo.

Minął już ponad rok, od kiedy 23-letni aktor pożegnał się z planem "M jak miłość", bo scenarzyści tak pokierowali losami Mateusza, że opuścił rodzinną Grabinie, babcię Barbarę, Lilkę i wstąpił do wojska. Co więcej, Mateusz zerwał kontakt z Mostowiakami, Barbara od dawna nie ma żadnych wieści od ukochanego wnuka, jedynego syna Marka (Kacper Kuszewski)

Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 roku w 1743 odcinku odcinku "M jak miłość" odmieniony Mateusz w mundurze żołnierza zjawił się w Grabinie, by pochwalić się Barbarze teraz zdecydował inaczej pokierować swoim życiem. Po wielu miesiącach pływania na statku jako marynarz, wrócił do Polski, ale zaciągnął się do wojska i przydzielono mu służbę gdzieś w jednostce z dala od Grabiny. Dla Barbary stało się jasne, że za decyzją Mateusza stała Lilka, miłość do byłej żony, której wciąż nie był w stanie wybaczyć zdrady.

Brak wieści o Mateuszu w "M jak miłość" nie przesądza jednak o tym, że bohater grany przed Krystiana Domagałę na zawsze odszedł z serialu.

Będzie powrót Mateusza do "M jak miłość"! Krystian Domagała nie odszedł z serialu na zawsze

Krystian Domagała był gościem programu "Pytanie na śniadanie" w piątek, 3.01.2025 r. i miał okazję wspominać nie tylko swoje początki w "M jak miłość". Po raz pierwszy zagrał Mateusza jako 4-miesięczny niemowlak. Dzięki swojej babci pojawił się na planie w domu Mostowiaków jako syn Marka i Hanki (Małgorzata Kożuchowska) i dorastał na oczach widzów.

Odszedł z "M jak miłość" ponad rok temu, bo scenarzyści postanowili na jakiś czas usunąć wątek Mateusza z fabuły serialu. To jednak nie oznacza, że Mateusz nigdy nie wróci do "M jak miłość"! Krystian Domagała zapewnił, że liczy na to, że w najbliższym czasie nastąpi powrót Mateusza do Mostowiaków.

- To jak człowiek tam dorósł, to nie chciałby stamtąd nigdy odchodzić. Naprawdę piękne chwile, nie do powtórzenia... Zostałem w "M jak miłość", ale aktualnie postaci Mateusza nie ma, bo jest w wojsku... Wysłali mnie do wojska, jestem czołgistą i wracam na delegacje... Czasem wracam na plan... - powiedział w "Pytaniu na śniadanie".