M jak miłość. Rozwód Kasi i Jakuba! Bezczelne zachowanie żony Karskiego w sądzie w nowym sezonie - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1868: Lenka zabierze Sarę do Grabiny. Podła koleżanka wkręci się w rodzinę Mostowiaków - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1868: Kinga wpadnie w zasadzkę zwyrodnialca Hoffmana! Dosypie jej narkotyki do herbaty. Uratuje ją jeden telefon - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Kiedy rozwód Kasi i Jakuba w "M jak miłość? Czy Karscy rozwiodą się na pierwszej rozprawie?

Rozwód Kasi i Jakuba w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach wydaje się już przesądzony. Ale czy Karski tak szybko zwróci niewiernej żonie wolność po tym, jak uwierzy w jej kłamstwo, że zaszła w ciążę z Mariuszem, że to kochanek jest ojcem jej dziecka? Póki co przebieg sprawy rozwodowej Karskich pozostaje tajemnicą. Z relacji z planu kolejnych odcinków serialu wynika, że w sądzie dojdzie do wydarzeń, które mogą wpłynąć na wyrok sądu i orzeczenie o winie, kto odpowiada za rozpad małżeństwa.

Z ostatnich ustaleń Jakuba z Piotrkiem Zduńskim, który będzie go reprezentował w sądzie, wynikało że porzucony, zdradzony detektyw zgodził się na rozwód bez wskazywania na winę Kasi. Co więcej Karski uznał, że niewiernej żonie należy się dom, za który spłacają kredyt i podzielą go na pół. Piotrek uprzedził Kubę, że nawet tak łagodne warunki rozwodu nie wpłyną na przyspieszenie rozprawy w sądzie, że rozwód może dostać najwcześniej za pół roku. Nie wiadomo jednak czy Karscy rozwiodą się na pierwszej rozprawie.

Tak będzie wyglądał rozwód Kasi i Jakuba w nowym sezonie "M jak miłość"?

Na planie "M jak miłość" kręcone są właśnie premierowe odcinki, w których odbędzie się rozwód Kasi i Jakuba. Z relacji zza kulis serialu, które aktorzy udostępnili na swoich profilach na Instagramie wynika, że Kasia przyjdzie do sądu z Mariuszem, a Jakubowi będzie towarzyszyła Martyna (Magdalena Turczeniewicz). Zachowanie ciężarnej Kasi wobec męża, którego okłamie w sprawie ich dziecka, będzie wyjątkowo bezczelne. Nie będzie się kryła z tym, że Mariusz jest teraz jej całym światem!

Mimo że Jakub w nadchodzących odcinkach "M jak miłość" nie będzie chciał wywoływać wojny z Kasią, pogrążać jej w sądzie, to jego adwokat postara się o to, by niewierna żona Karskiego dostała za swoje

- Jak bezczelna. Jeszcze sobie zdjęcia robi... Widzisz, jaka bezczelna? Ale oberwie, oberwie od nas... - zapowiedział Marcin Mroczek w relacji z planu "M jak miłość".