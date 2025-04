M jak miłość, odcinek 1871: Taka będzie reakcja Mariusza na ciążę Kasi. Nie tego się po nim spodziewała na wieść o dziecku w finale sezonu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 ostatni przed wakacjami koniec sezonu - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Koniec sezonu "M jak miłość" nastąpi 1871 odcinku i będzie prawdziwą rewolucją w życiu zakłamanej, zdradzieckiej Kasi. Nie jest już żadną tajemnicą, że testy DNA potwierdza, że ojcem dziecka Kasi jest Jakub Karski, że to z mężem, a nie z Mariuszem zaszła w ciążę. Ale lekarka nie przyjmie tego do wiadomości. Podejmie drastyczne kroki, żeby prawda nigdy nie wyszła na jaw. Szantaż i kolejne kłamstwa Kasi doprowadza do tego, że Jakub nigdy nie dowie się, że to z nim jest w ciąży.

Kasia w finale sezonu "M jak miłość" w 1871 odcinku okłamie Jakuba i Mariusza w sprawie dziecka

Ale ofiarą intrygi Kasi w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" przed wakacjami będzie też Mariusz, któremu ukochana przekaże "radosną" nowinę tuż po tym, jak oszuka Jakuba, że dziecko jest kochanka. Niestety Karski dość szybko uwierzy Kasia. Przed myśl mu nie przyjdzie, że żona, która go zdradziła, porzuciła dla innego, ale to z nim zaszła w ciążę podczas ostatniej wspólnej nocy, cały czas kłamie!

Czy Mariusz w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" nie będzie chciał dziecka z Kasią?

Nie dość, że w finałowym 1871 odcinku "M jak miłość" Kasia nie da po sobie poznać jak bardzo nie chce tego dziecka, to jeszcze w taki sposób poinformuje Mariusza, że zostaną rodzicami, jakby to była najlepsza rzecz, jaka może się im przytrafić. A przecież o takim życiu z Kasią marzy Mariusz. Bogaty architekt cały czas snuje plany na przyszłość pełne spontanicznych podróży, szalonych zwrotów akcji. Nie ma tam miejsca na dziecko.

Zakłamana Kasia na koniec sezonu "M jak miłość" w 1871 odcinku "M jak miłość" wręczy Mariuszowi test ciążowy z pozytywnym wynikiem. Jak podaje światseriali.interia.pl zmieni wersję dotyczącą długości trwania ciąży, by kochanek był przekonany, że to jest ojcem dziecka. Nie spodziewając się w ogóle jego reakcji.

- Mam dla ciebie niespodziankę... - Czy to znaczy, że ty? - zapyta zaskoczony Mariusz. - Tak, jestem w ciąży... Przełom pierwszego i drugiego miesiąca! - Będziemy mieli dziecko? - kochanek Kasi aż zblednie. - Tak... - Boże, ja kompletnie się tego nie spodziewałem... Szok! - doda Mariusz.

Tak Mariusz w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość" zareaguje na to, że będzie ojcem dziecka Kasi

O ile takiej reakcji Mariusza ciężarna Kasia będzie się spodziewała w ostatnim 1871 odcinku "M jak miłość", to już słowa, które padną z ust kochanka po chwili zupełnie ją zaskoczą. Bo Mariusz zareaguje bardzo entuzjastycznie, jakby czekał na to dziecko.

- Tak się cieszę, Kasiu... Teraz już nic nas nie rozdzieli - zapewni ukochaną Mariusz, który nie będzie miał pojęcia, że został oszukany.

O ile prawda wyjdzie na jaw, to dopiero w kolejnym sezonie "M jak miłość", który zostanie wyemitowany jesienią, od września.