M jak miłość, odcinek 1871: Kasia odkryje, z kim jest w ciąży i posunie się do szantażu! To Jakub będzie ojcem dziecka - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1871 - wtorek, 6.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ciężarna Kasia w 1871 odcinku "M jak miłość" upewni się, że ojcem jej dziecka jest Jakub, że to wcale nie z Mariuszem zaliczyła "wpadkę". Kiedy niewierna żona Jakuba odkryje, że zaszła w ciążę nie z kochankiem, ale z mężem za nic w świecie nie będzie chciała się z tym pogodzić.

Kasia i Mariusz nie będą chcieli dziecka w "M jak miłość"

Nie dość, że wcale nie będzie chciała tego dziecka, to jeszcze dotrze do niej, że ono już na zawsze połączy ją z Jakubem, że jej beztroskie plany na przyszłość z Mariuszem legną w gruzach. Ani ona, ani tym bardziej architekt nie chcieli zakładać rodziny. Dla byłego chłopaka z liceum, który na nowo ją w sobie rozkochał, Kasia poświęciła swoje małżeństwo. U boku Mariusza poczuła, że wreszcie będzie w pełni szczęśliwa, że kochanek chce w życiu tego, co ona. Czyli będą cieszyli się sobą, bez dziecka.

Kasia z powodu dziecka nie uwolni się od Jakuba w 1871 odcinku "M jak miłość"

Los okrutnie zadrwi ze zdradzieckiej Kasi, która w 1871 odcinku "M jak miłość" będzie miała pewność, że niechciane dziecko jest Jakuba. I w tym momencie dla lekarki stanie się jasne, że jeśli szybko nie zacznie działać nie tylko zostanie matką, czego tak bardzo chciała uniknąć. Nie uwolni się też od męża, nie będzie mowy o szybkim rozwodzie bez orzekania o winie.

Co w 1871 odcinku "M jak miłość" zrobi Kasia, by Jakub nie dowiedział się, że z nim jest w ciąży?

Jak daleko w 1871 odcinku "M jak miłość" posunie się Kasie, by Jakub nie dowiedział się, z kim Kasia jest w ciąży? Będzie gotowa nawet na kłamstwo oraz szantaż - byle "problem" zniknął i nie zakłócał jej życia u boku Mariusza. Co prawda początkowo Karski zrezygnuje z Kasi, nie będzie chciał o nią walczyć, wiedząc, że żona kocha innego, ale wiadomość o dziecku wszystko zmieni. Jakub zażąda testów DNA.

Wygląda więc na to, że Kasia w 1871 odcinku "M jak miłość" może się posunąć do sfałszowania wyników badań na ojcostwo, zaszantażuje Anetę (Ilona Janyst), która pierwsza dowie się o ciąży, a wszystko po to, by pozbyć się nie tylko kłopotu z Jakubem, ale i z dzieckiem...

