M jak miłość, odcinek 1868: Kinga rozwścieczy Hoffmana! Nie przyjmie zaproszenia zboczeńca i tylko pogorszy sprawę - ZDJĘCIA

W 1868 odcinku "M jak miłość" Kinga (Katarzyna Cichopek) znajdzie się o krok od tragedii, a wszystko przez niepokojącego sąsiada, który tylko czyha na jej samotność. Dariusz Hoffman (Mateusz Rusin), jak przystało na rasowego manipulanta, spróbuje wykorzystać każdą chwilę, by zbliżyć się do Zduńskiej. Gdy Piotrek (Marcin Mroczek) wyjedzie służbowo, sąsiad od razu rzuci się do akcji i zaprosi Kingę na drinka. Ale to nie skończy się dobrze… Zduńska nie tylko go odrzuci, ale i nieświadomie jeszcze bardziej go sprowokuje! Ten mężczyzna nie zniesie odmowy, a co gorsza, postanowi się zemścić. Kinga znajdzie się w potrzasku, z którego nie będzie łatwo się wyrwać, a to wszystko przez Piotrka, który w 1868 odcinku "M jak miłość" wygada sąsiadowi, gdzie wyjeżdża i na jak długo zostawia żonę samą w domu! Sprawdź, co się wydarzy oglądając naszą GALERIĘ ZDJĘĆ.