M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1868: Paweł naskoczy na Marysię. Nie pozwoli, by wtrącała się w ich życie - ZDJĘCIA

W 1868 odcinku "M jak miłość" Paweł (Rafał Mroczek) będzie wręcz oburzony tym, że Marysia (Małgorzata Pieńkowska) nie wierzy w jego umiejętności zajmowania się własnym synem! Zduński szybko zauważy, że mama chce go wyręczać w opiece nad malutkim Antonim Lucjanem i wtrącać swoje "trzy grosze" do wychowania syna. Paweł w 1868 odcinku "M jak miłość" nie wytrzyma i da mamie jasno do zrozumienia, co sądzi na temat jej prób wyręczania go i wtrącania się do jego życia z Franką (Dominika Kachlik).