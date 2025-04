M jak miłość, odcinek 1869: Barbara nie odpuści Mateuszowi związku z Lilką. Wepchnie wnuka w ramiona zdradzieckiej żony? - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1869 odcinku "M jak miłość" Mateusz znów zawita do Grabiny. Widzowie po raz koleiny zobaczą nową twarz syna Marka i zmarłej Hanki Mostowiak (Małgorzata Kożuchowska). Chociaż w rolę Mateusza od początku istnienia serialu wcielał się Krystian Domagała, produkcja postawiła na zmiany i już niebawem fani wątku Mateusza będą musieli przyzwyczaić się do nowej twarzy chłopaka. W 1869 odcinku "M jak miłość" młody Mostowiak znów zajrzy do Grabiny. Barbara żywo zainteresuje się tematem życia miłosnego wnuka.

W 1869 odcinku "M jak miłość" wróci temat Lilki

W 1869 odcinku "M jak miłość" Mateusz znów zajrzy do babci, ale tym razem nie obejdzie się bez poważnej rozmowy o związkach Mostowiaka. Przypomnijmy, że Mateusz ma za sobą bogatą historię z Lilką, z którą stworzył szczęśliwe małżeństwo. Mimo młodego wieku, ta dwójka mocno się kochała. Do czasu, bo Lilka odstawiła bliskim niezły numer, zakochała się w Ethanie (Paweł Roman), który chciał sprowadzić ją do roli pomocy i "kury domowej". Dziewczyna zorientowała się, że to niebezpieczny tyra, mający kontakt z podejrzanym półświatkiem. Mateusz niby martwił się o los byłej ukochanej, ale z drugiej strony nigdy nie pozwolił na pełny powrót starych uczuć. W pewnym momencie stało się jasne, że z tego związku już nic nie będzie. Mateusz z Lilką są po rozwodzie, a dziewczyna pracowała dla Chodakowskich, opiekując się ich małym synkiem Boryskiem (Tymon Szkopek). Jak się okazuje, studentka nie będzie dłużej mieszkała w Warszawie. Przeniesie swoje życie do Krakowa.

Barbara zapyta Mateusza o szansę dla Lilki

Ciekawa Barbara w 1869 odcinku "M jak miłość" zapyta wnuka o Lilkę. Nic dziwnego, że babcia chciałaby szczęścia dla Mateusza, który nie będzie skory do zwierzeń. Z jego wypowiedzi w 1869 odcinku "M jak miłość" będzie się dało wywnioskować, że nie wiąże przyszłości z byłą żoną. Raczej nie ma mowy o powrocie wątku miłosnego między Lilką a Mostowiakiem.

