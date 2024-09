M jak miłość, odcinek 1815. Los Krystyny w rękach chirurga! Będzie lepiej czy wyląduje na wózku?

M jak miłość, odcinek 1813: Bartek zabierze córkę Natalki do domu Doroty! Zrobi się jeszcze bardziej zazdrosna - ZDJĘCIA, WIDEO

Krysię czeka wózek inwalidzki w 25. sezonie „M jak miłość”?

W 1806. odcinku „M jak miłość” Krystyna wyznała wreszcie córce, że jej ból kręgosłupa jest już nie do wytrzymania, a diagnoza lekarska jest taka, że jeśli nie podda się operacji i długiej rehabilitacji, to czeka ją już tylko wózek inwalidzki. Filarska bała się, że stanie się dla bliskich ciężarem...

Dom Zduńskich zmieni się po operacji Krystyny w 1815. odcinku „M jak miłość”

W 1815. odcinku „M jak miłość” Kinga zorganizuje życie w domu na nowo. Razem z Wieśkiem (Marcin Zarzeczny) przejmą opiekę nad dziewczynkami, a Piotrek będzie woził Krysię na rehabilitację i robił zakupy. Rodzina będzie zamawiać zestawy obiadowe ze swojego bistro. Lenka (Olga Cybińska) będzie z Wieśkiem sprzątać i podlewać kwiaty.

Olek zoperuje Krysię w 1815. odcinku „M jak miłość”

W 1815. odcinku „M jak miłość” Krystyna wreszcie przejdzie poważną operację, która albo polepszy jakość jej życia albo zamieni ją w osobę niepełnosprawną. Stawka będzie wysoka, dlatego Filarska postanowi zadbać o to, by przeprowadził ją Olek. Krysię będzie wspierać cała rodzina, a przede wszystkim Kinga i Misiek (Aleksander Bożyk). Możemy zdradzić, że operacja się uda i przywróci Olkowi wiarę w sens pracy, który stracił w rezultacie przygnębienia po zaginięciu Marcina (Mikołaj Roznerski). Młodszy z Chodakowskich postanowi wrócić do kliniki na stałe.

"M jak miłość" odcinek 1815 - poniedziałek, 30.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2