M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1815: Martyna jednak wróci do szpitala? Ważne odwiedziny w domu lekarki!

W 1815. odcinku "M jak miłość" Marcin (Mikołaj Roznerski) przekona się, że Martyna (Magdalena Turczeniewicz) ma jednak jakichś znajomych. Do leśniczówki w Kampinosie przyjedzie Agata, jej koleżanka ze szpitala i podobnie jak kilka dni wcześniej adwokat (Michał Siudek), będzie ją przekonywać do powrotu do pracy i nieniszczenia bezpowrotnie swojej kariery. Wciąż jest bowiem szansa na to, by Wysocka wybroniła się ze stawianych przeciwko niej zarzutów. Jeszcze wszystko może się ułożyć...