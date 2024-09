M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1818: Pani Ola opuści Adama i Sylwię. Rozpacz Wernera skończy się kłótnią z ukochaną!

W 1818. odcinku serialu „M jak miłość” Werner wpadnie w czarną rozpacz. Będzie musiał rozstać się ze swoją ukochaną gosposią. Zanosiło się na to już od dawna. Wzajemne utarczki Oli (Iwona Kolasińska) i Sylwii (Hanna Turnau) stały się nie do zniesienia. Gosposia zapragnie wyjechać na urlop. To spowoduje, że Adam zostanie „bez opieki” – bez ciągłego nadskakiwania i rozpieszczania. Werner nie będzie mógł znieść tej przymusowej rozłąki z Olą i trudno będzie z nim wytrzymać. Pokłóci się z Sylwią