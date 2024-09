M jak miłość, odcinek 1814: Afera w siedlisku Magdy! Prawdziwa twarz Violi wyjdzie na jaw - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość, odcinek 1814: Za to siedziała Viola. Budzyński dotrze do prawdy o przyjaciółce pani Oli - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1814 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W 1814 odcinku "M jak miłość" Viola wywoła niezłe poruszenie w siedlisku. Jak informowaliśmy, nowa bohaterka to przyjaciółka pani Oli, gosposi Wernera (Jacek Kopczyński), która zagości w zakątku Magdy z okazji 70. urodzin seniorki. Od razu będzie widać, że to kobieta z charakterem i "pazurem". Nawet nie postara się udawać, że nie siedziała za kratami... Co więcej, jawnie przyzna, że niedawno opuściła zakład karny i ma szemraną przeszłość.

Kiedy Andrzej pociągnie temat i w 1814 odcinku "M jak miłość" zapyta się Violi o powód odsiadki, ta skwituje krótko, że wylądowała w więzieniu za "niewinność". Budzyński nie zada więcej pytań...

Pijani studenci w 1814 odcinku "M jak miłość" zakłócą ognisko Budzyńskich

Z okazji rodzin pani Oli, Budzyńscy zorganizują małe ognisko, które niestety zakłócą imprezujący studenci. Magda, Andrzej, Viola, pani Ola oraz Werner z Sylwią (Hanna Turnau) nagle zobaczą, że wokół nich kręcą się podejrzani ludzie. Szybko wyjdzie na jaw, że to pijani studenci, którzy szukają zaczepki. Podejdą do grupy przyjaciół, ale Viola wstawi się za Budzyńskimi i ich przyjaciółmi.

- Z szacunkiem, gno**! I o dwa tony ciszej! - ostro zdenerwuje się przyjaciółka pani Oli. Chociaż słowa będą ostre, zadziałają. Magda z Andrzejem z zaskoczeniem spostrzegą zadziorność Violi i uznają, że przydałaby im się taka pomoc wśród letników, którzy czasem sprawiają problemy.

Viola zrobi na Magdzie duże wrażenie w 1814 odcinku "M jak miłość"

Szczególnie Magda od razu pomyśli, że szybka reakcja Violi udowadnia, iż kobieta niczego się nie boi. W 1814 odcinku "M jak miłość" zaproponuje kobiecie pracę.

- Brakuje nam kogoś, kto budzi taki respekt... Wie pani, co tu się dzieje w szczycie sezonu? - rzuci Budzyńska.

- Czyli co... Od czerwca mam robotę? - zapyta Viola.

- Jak najbardziej! - uzna Magda.

Czy zatrudnienie kontrowersyjnej Violi to dobry ruch? O tym przekonamy się już niebawem.