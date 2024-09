M jak miłość, odcinek 1814: Kim jest nowa bohaterka Viola? Wkupi się w łaski Magdy przez panią Olę - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1814 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Viola to nowa bohaterka "M jak miłość", która dołączy do wątku Budzyńskich. Jak do tego dojdzie, że kobieta z kryminalną przeszłością, która doświadczyła odsiadki w więzieniu za błędy przeszłości, nagle stanie się bliską dla Magdy osobą? Wyjaśniamy!

Historia Violi rozpocznie się w 1814 odcinku "M jak miłość. To dzięki pani Oli kobieta zawita do siedliska Budzyńskich w Grabinie. Sylwia (Hanna Turnau) i Werner przyszykują dla gosposi niespodziankę urodzinową i zamiast spędzać uroczysty dzień w mieście, zabiorą seniorkę do magicznego zakątku Magdy i Andrzeja. Na miejscu zjawi się także przyjaciółka pani Oli, czyli nowa Viola z "M jak miłość". Kobieta dołączy do świętowania urodzin gosposi Adama, ledwo co wychodząc z więzienia...

Historia Violi w 1814 odcinku "M jak miłość" zrobi wrażenie na Magdzie

Nikt w 1814 odcinku "M jak miłość" nie będzie udawał, że Viola nie ma kłopotów. Wręcz przeciwnie, Ola, Magda, Andrzej, Sylwia i Werner będą świadomi, że kobieta znalazła się na życiowym zakręcie. Potrzebuje wsparcia i troski, co dostanie "na tacy". Szczególnie Magda zauważy potencjał w Violi i nie zwróci uwagi na jej kłopoty. Zaproponuje przyjaciółce Oli pracę!

Magda zatrudni Violę w 1814 odcinku "M jak miłość"

Jak się okaże, Viola zostanie z Budzyńskimi na dłużej. Pojawi się w siedlisku z okazji urodzin Oli, ale z pewnością nie zniknie z życia Magdy i Andrzeja. Budzyńska zaproponuje kobiecie pracę, chociaż tak naprawdę nie będzie w stanie przewidzieć, z kim ma do czynienia... Dopiero późniejsze odcinki "M jak miłość" wyjaśnią więcej tajemnic wokół nowej bohaterki. Pewnym jest, że Viola może nieźle namieszać i bardzo zaskoczyć.