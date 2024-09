M jak miłość, odcinek 1811: Dima pod osłoną nocy ucieknie z siedliska! Usłyszy od Andrzeja tylko jedno. Nie wróci po Nadię? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

M jak miłość, odcinek 1815: Marcin wyzna Martynie, co do niej czuje! Będą razem po tej nocy - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1811 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Bójka Andrzeja z Dimą o Magdę w 1811 odcinku "M jak miłość" doprowadzi do tego, że ojciec Nadii nie będzie miał innego wyjścia! Zostanie zmuszony do przyspieszenia wyjazdu do Ukrainy, gdzie służy w wojsku jako lekarz w szpitalu polowym na froncie. Tylko ze względu na Nadię Budzyńscy pozwolą Dimie zostać w siedlisku w Grabinie, odgrywać szczęśliwą rodzinę, ale Ukrainiec narazi się Andrzejowi, gdy nie zdoła zapanować nad uczuciem do Magdy.

Zakochany Dima będzie podglądał Magdę w 1811 odcinku "M jak miłość"

Nieodwzajemniona miłość Dimy do Budzyńskiej w 1811 odcinku "M jak miłość" sprawi,że ulegnie pokusie i zacznie ją podglądać przez okno, gdy będzie szykowała się do snu. Zobaczy rozebraną Magdę i w tym momencie Andrzej przyłapie Dimę na gorącym uczynku. Zazdrosny Budzyński od razu rzuci się na rywala z pięściami. Walczących mężczyzn rozdzieli dopiero Magda. Ale nie uda jej się powstrzymać tego, co nieuniknione.

Nie będzie pożegnania Dimy z Nadią w 1811 odcinku "M jak miłość"

Po ataku Andrzeja w 1811 odcinku "M jak miłość" Dima zrozumie, że nie ma dla niego już miejsca w siedlisku, że musi wrócić do Ukrainy. Nie pożegna się z Nadią, ale przez krótką chwilę posiedzi przy śpiącej córce w jej pokoju, zapewniając jak bardzo ją kocha. Tyle tylko, że dziewczynka tego nie usłyszy.

W finale 1811 odcinka "M jak miłość" osłoną nocy Dima opuści dom w Grabinie. Tuż za nim do ogrodu wyjdzie Andrzej, który będzie miał Ukraińcowi tylko jedno do powiedzenia.

M jak miłość odcinek 1811 ZWIASTUN. Andrzej pobije Dimę! Pożegnanie Zduńskich z Basią

- Dima! Nie daj się zabić! - Opiekuj się nimi... - odpowie ojciec Nadii.

Czy Dima wróci jeszcze do Polski w kolejnych odcinkach "M jak miłość"?

Po 1811 odcinku "M jak miłość" przed długi czas Dima nie pojawi się w Polsce. Będzie utrzymywał kontakt z Nadią, ale nie przyjedzie po nią do Grabiny, więc dziewczynka pozostanie pod opieką Magdy i Andrzeja. Ale ze zdjęć zza kulis "M jak miłość" wynika, że w nowych odcinkach Dima wróci za kilka miesięcy, a u jego boku pojawi się piękna blondynka. Być może dzięki niej zapomni o miłości do Magdy.