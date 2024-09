M jak miłość, odcinek 1811: Andrzej pobije Dimę! Po tej bójce ojciec Nadii opuści siedlisko - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1811 - poniedziałek, 16.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Tego z pewnością nie chcą fani "M jak miłość". Niestety pewnym są bardzo trudne i przykre wydarzenia w siedlisku, do których dojdzie już na początku nadchodzącego sezonu "M jak miłość". Magda i Andrzej nadal będą zajmowali się małą Nadią, ale Dima wróci do siedliska. Przypomnijmy, że w poprzednich odcinkach Ukrainiec wyznał Magdzie miłość, ale ona odrzuciła uczucia. Wręcz kazała udawać, że żadnego wyznania nie było. Żeby każdemu było łatwiej, lekarz wyjechał, ale jego córka nadal pozostała pod opieką prawnika i jego żony. To się może zmienić... Ale czy Magda będzie zdolna do zdrady?

Andrzej uderzy Dimę w "M jak miłość" po wakacjach

Cała afera w 1811 odcinku "M jak miłość" wybuchnie przez przyłapanie Dimy podglądającego Magdę. To nie kto inny, a Andrzej przyłapie zakochanego w jego żonie Ukraińca. Budzyńska będzie nieświadoma obecności podglądacza i rozebrana poczuje się bardzo swobodnie we własnej sypialni. Prawnik zaobserwuje dziwne podglądanie ojca Nadii, więc natychmiast zareaguje! Dorwie go na zewnątrz, a zaalarmowana Magda przyleci sprawdzić, co się dzieje.

- Co wy robicie? - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa przestraszonej Budzyńskiej, która przyłapie męża i ojca Nadii na przepychance. - Andrzej, przestań, zwariowałeś?! - spróbuje odciągnąć męża od Ukraińca. Podglądacz nie przyzna się "ukochanej" co zrobił. Spuści wzrok i odejdzie.

- Przepraszam - rzuci zawstydzony Dima w 1811 odcinku "M jak miłość".

- Nie, Magda. Nic nie mów - skwituje wściekły Andrzej.

Dima odejdzie z siedliska. Płacz Magdy wstrząśnie wszystkimi

Zwiastun "M jak miłość" zawiera sceny odejścia Dimy z siedliska. Widać jak Ukrainiec niesie na plecach plecak, a w tle Andrzej wcale go nie zatrzymuje... Czy ojciec Nadii odejdzie na zawsze?

- Dima przekroczył granicę - powie prawnik do żony w jednym z nadchodzących odcinków "M jak miłość". Możliwe, że tym sposobem poinformuje Magdę o ostatecznym wyjeździe ojca Nadii. Czy w Ukrainie zdarzą się kolejne straszne rzeczy, a Budzyńska zadrży o los Dimy? Jak wszystkie te wydarzenia wpłyną na jej małżeństwo z Andrzejem? Tego dowiemy się już niebawem.