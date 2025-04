M jak miłość, odcinek 1865: Jakub znienawidzi Kasię! Przyłapie ją na czułościach z Mariuszem i będzie kontaktował się z żoną tylko przez prawnika - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1865 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1865 odcinku "M jak miłość" Jakub odwiedzi Marcina (Mikołaj Roznerski), żeby przekazać mu papiery dotyczące jednej ze spraw detektywistycznych. Niby zwykła wizyta służbowa, ale Marcin i Kama (Michalina Sosna) od razu wyczują, że coś jest bardzo nie tak. Zobaczą w oczach Karskiego ból i pustkę, które zdradzą, że już nie daje sobie rady z tym, co zrobiła mu Kasia. Kama będzie aż nachalnie próbowała zaprosić go na kolację, by wyciągnąć z niego, co się dzieje.

Jakub w 1865 odcinku "M jak miłość" poczuje nienawiść do żony!

Marcin i Kama w 1865 odcinku "M jak miłość" będą mocno przejęci losem Jakuba. Po jego wyjściu między nimi padnie wiele gorzkich słów. Marcin stwierdzi, że Jakub to wrak człowieka i że trudno mu uwierzyć, jak bardzo to wszystko się posypało. "To było takie dobre małżeństwo, zakochani do szaleństwa, a teraz kontaktują się tylko przez prawników... bo on jej tak nienawidzi" - podsumuje dramat detektywa. Kama tylko przytaknie i doda, że trudno się dziwić, skoro Kasia tak go upokorzyła.

Jakub sprzeda dom, w którym mieszkał z Kasią w 1865 odcinku "M jak miłość"

W 1865 odcinku "M jak miłość" Jakub podejmie decyzję, która wszystko zmieni. Nie tylko odetnie się od Kasi emocjonalnie, ale też fizycznie. Sprzeda ich wspólny dom! Ten, w którym planowali wspólne życie, w którym jeszcze niedawno Kasia mówiła mu "kocham cię". Karski nie będzie mógł znieść wspomnień, które będą go tam prześladować. Jakub po prostu się spakuje i odejdzie bez słowa.

Jakub w 1865 odcinku "M jak miłość" zamieszka w leśniczówce u Martyny. To właśnie ona poda mu rękę w najciemniejszym momencie. Martyna zawsze pałała do niego dużą sympatią, a teraz ich drogi znów się skrzyżują. Czy między nimi zapłonie romantyczne uczucie? Czas pokaże, ale widzowie już zacierają ręce na taki scenariusz!