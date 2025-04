M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1865: Niezwykła noc Jakuba i Martyny! Będzie chciał, by została z nim w leśniczówce na dłużej - ZDJĘCIA, WIDEO

W 1865 odcinku "M jak miłość" Jakub (Krzysztof Kwiatkowski), który po zdradzie Kasi (Paulina Lasota) zaszył się w leśniczówce Martyny (Magdalena Turczeniewicz), będzie przeżywał ciężkie chwile. Pobyt tam nie będzie jednak dla detektywa zupełnie samotny, ponieważ Martyna zrobi wszystko, by uratować go przed tragedią. Wysocka nie pozowali Karskiemu popaść w alkoholizm i w 1865 odcinku "M jak miłość" lekarka zorganizuje nocny spacer po lesie, po którym Karski kompletnie zmieni swoje nastawienie. Co więcej, czas w towarzystwie Martyny będzie mijał mu tak przyjemnie, że przy pożegnaniu zaproponuje, by została z nim w Leśniczówce. Czy to spotkanie będzie początkiem czegoś nowego pomiędzy tą dwójką? Koniecznie zobacz nasze WIDEO oraz GALERIĘ ZDJĘĆ z tego odcinka.