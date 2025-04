M jak miłość, odcinek 1869: Tomasz zobaczy Dorotę w domu Ady! Powie Bartkowi o powrocie żony - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1869 - wtorek, 29.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1869 odcinku "M jak miłość" Tomaszowi uda się domknąć negocjacje w sprawie domu po rodzicach Doroty, o pomoc przy których wcześniej poprosiła go Ada właśnie w jej imieniu. Tyle tylko, że wówczas jej były mąż nie był tego świadomy, gdyż tak samo jak wszyscy nie miał pojęcia, że chora na raka Kawecka jeszcze żyje, gdyż wiedziała o tym wyłącznie jej przyjaciółka.

Ale mimo to oczywiście zgodził się pomóc, gdyż miało chodzić o bliskich Ady. I już w 1869 odcinku "M jak miłość" zjawi się w domu przyjaciółki swojej byłej żony, aby przekazać jej radosną nowinę. Jednak finalnie nie zdoła tego zrobić!

- Co tu tak wszystko pootwierane? Dzwonił do mnie facet od domu rodziców Doroty i... - zacznie Tomasz, ale jego głos nagle się urwie!

Widok Doroty wstrząśnie Tomaszem w 1869 odcinku "M jak miłość"!

A wszystko przez to, że po wejściu do środka w 1869 odcinku "M jak miłość" Kawecki stanie jak wryty! A to dlatego, że wówczas zobaczy swoją byłą żonę siedzącą właśnie na kanapie u swojej przyjaciółki i dozna tak ogromnego szoku, że w pierwszej chwili aż zaniemówi! I nic dziwnego, gdyż tak samo jak Bartek nawet nie będzie miał pojęcia, że ona żyje, a co więcej się odnalazła!

Ale oczywiście w 1869 odcinku "M jak miłość" od razu postanowi go o tym poinformować, gdyż doskonale będzie wiedział, co Lisiecki będzie w tym czasie przeżywał. I bezlitośnie wytknie to swojej byłej, a jego obecnej żonie!

- Terapia eksperymentalna... Nie, to jest po prostu cud! No, ale to, co odwaliłaś, to... Wiesz o tym, że Bartek nigdy ci tego nie wybaczy?! - wyrzuci jej Tomasz, po czym da jasno do zrozumienia, że on na jego miejscu właśnie tak by zrobił.

Kawecki zdradzi Bartkowi, gdzie ukryła się Dorota w 1869 odcinku "M jak miłość"!

Ale oczywiście w 1869 odcinku "M jak miłość" da im szansę na to, aby sami się o tym przekonali! Dlatego niezwłocznie umówi się z Bartkiem na spotkanie, tym bardziej, że jeszcze u Ady, Lisiecki sam do niego zadzwoni, gdyż od Marcina (Mikołaj Roznerski) już będzie wiedział o tym, że Dorota wyzdrowiała i wróciła do Polski.

- Wiedziałeś! - wytknie mu wściekły Bartek, po czym rzuci się na jej byłego męża z pięściami.

- O niczym nie wiedziałem, przysięgam! Sam byłem w szoku, kiedy ją dzisiaj zobaczyłem - zacznie zapewniać go Tomasz.

- Gdzie jest Dorota? - zapyta Lisiecki.

I właśnie od Tomasza w 1869 odcinku "M jak miłość" jej obecny mąż dowie się, że ukryła się u Ady, gdzie również niezwłocznie się uda. Tyle tylko, że już jej tam nie zastanie i załamany wróci z powrotem do Kaweckiego, który ostatecznie sam weźmie sprawy w swoje ręce, ściągnie na miejsce i Kawecką i wreszcie doprowadzi do ich długo wyczekiwanego spotkania!

M jak miłość. Dorota i Bartek znów razem! Ta miłość zwycięży śmierć Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.