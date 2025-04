M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1869: Tomasz zbaranieje na widok Doroty! Wygarnie jej, co o niej myśli – ZDJĘCIA

W 1869. odcinku „M jak miłość” Dorota (Iwona Rejzner) odwiedzi Adę (Marta Lewandowska) w Warszawie. Niespodziewanie wparuje do jej mieszkania Tomasz (Ziemowit Wasielewski) i kiedy zobaczy w salonie byłą żonę, całą i zdrową, dosłownie go zamuruje. Zastygnie jak żona Lota i nie będzie w stanie wydusić z siebie ani słowa. Potem powie jej do słuchu za cierpienie, jakie zgotowała Bartkowi (Arkadiusz Smoleński) tak, że teraz to ona nie będzie miała nic do powiedzenia.