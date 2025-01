M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1843: Umierająca Dorota pod silnym wpływem lekarza z Bostonu! Jego dwa słowa wszystko zmienią - ZDJĘCIA

W 1843. odcinku „M jak miłość” Dorota (Iwona Rejzner) nie będzie mieć już siły, by kontynuować leczenie w Instytucie Onkologii w Bostonie. Tym bardziej, że ta eksperymentalna terapia może nie dać żadnego rezultatu. Chora odmówi wzięcia kolejnej dawki leku. Ale jej amerykański lekarz będzie wiedział, jakiego argumentu użyć, by zmienić jej zdanie. Przypomni jej o Bartku (Arkadiusz Smoleński) i to wystarczy…