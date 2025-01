M jak miłość, odcinek 1841: Kasia przekroczy czerwoną linię. Podaruje byłemu chłopakowi prezent i będzie myśleć tylko o nim – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia jest pod silnym wrażeniem Mariusza. To on pierwszy zaczął z nią flirtować, ale teraz to Karska przejęła pałeczkę i zaczyna się rozpędzać – za bardzo. Zauważy to Aneta i powie Kasi, co o tym sądzi.

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia odsłoni się przed Mariuszem

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia znowu odwiedzi Mariusza w jego jednoosobowej sali. Już od progu będzie z nim flirtować, zalotnie go witając:

- Hej Mario. Jak się czujesz?

Potem przejdzie do sedna swojej wizyty. Z dumą wręczy Mariuszowi prezent, na którego poszukiwaniach spędziła cały dzień:

- Mam coś dla ciebie. Wczoraj przeszukałam cały dom, ale udało się znaleźć. Dostałam ją od ciebie zaraz po maturze. Z dedykacją. Potem pojechaliśmy na Mazury na najpiękniejsze wakacje w moim życiu – powie w rozmarzeniu.

Kasia zupełnie straciła głowę – to oczywiste. Odżyło w niej uczucie do szkolnej miłości i to z wielką siłą. Wielogodzinne poszukiwania książki, przyznanie się mu, że to z nim spędziła najpiękniejsze wakacje w życiu… Serio?! Z nim, nie z Jakubem…? Mariusz będzie zaskoczony. Wcale nie zrewanżuje się wyznaniem, że dla niego ten wyjazd też był równie wyjątkowy. Zamiast tego Kasia usłyszy:

- Nie wiem, co powiedzieć.

Kasia stanowczo za bardzo się rozpędza w swoich emocjach. Może niezadługo trudno jej już będzie się zatrzymać...

Jakub nakryje Kasię i Mariusza w 1844. odcinku serialu „M jak miłość”

Jakub zauważy żonę i Mariusza trzymających się za ręce w 1844. odcinku serialu „M jak miłość” i bardzo się zdenerwuje. Nie uwierzy w tłumaczenia Kasi, że tylko odbierała podziękowania od pacjenta. Kuba nie jest naiwny, a Karska dopiero zaryzykuje swoje małżeństwo...