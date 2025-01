M jak miłość, odcinek 1841: Wielka kłótnia Kasi z Anetą o Mariusza. Nie przemówi przyjaciółce do rozumu? - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1841 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Zupełnie nieoczekiwanie w małżeństwie Kasi i Jakuba pojawił się kryzys. Brak rozmowy, przed ślubem, na temat posiadania dzieci okazał się bombą z opóźnionym zapłonem. Kuba, zauroczony małym Boryskiem Anety i Olka (Maurycy Popiel) bardzo chciałby mieć dziecko, a jego żona nie… Karski jest bardzo rozczarowany decyzją Kasi, o której ona mu mówi, że jest tymczasowa. A teraz jeszcze ten Mariusz…

Kasia wpadnie w sidła Mariusza w serialu „M jak miłość”?

Do kliniki Kasi trafi jej szkolna miłość. Mariusz, architekt z Los Angeles, właśnie wrócił do Polski, by otworzyć tu pracownię. I zacznie otwarcie flirtować z mężatką. Widok Kasi obudzi w nim ekscytujące wspomnienia. Powie jej nawet, że wcześniej, bezskutecznie, szukał z nią kontaktu. Jego słowa mile Kasię połechcą...

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” Kasia pokłóci się z Anetą

W 1841. odcinku serialu „M jak miłość” zaangażowanie Kasi w opiekę nad Mariuszem w szpitalu nie umknie uwagi Anety, która wie o małżeńskim kryzysie Karskiej. Chodakowska będzie widzieć, że to co robi przyjaciółka idzie w złą stronę. W napiętej atmosferze związku z Jakubem wystarczy iskra, by spłonęło zaufanie, jakim darzy żonę. Aneta otwarcie powie Kasi, co myśli o jej zachowaniu, a ona potraktuje to jak bardzo osobisty przytyk. Karska zareaguje niezwykle emocjonalnie i między nią a Anetą dojdzie do kłótni. Kasia nie zrozumie, że Chodakowska nie miała złych intencji.