M jak miłość, odcinek 1838: Mariusz zasugeruje Kasi… łóżko. Jej dawna miłość nie będzie się przejmować Jakubem, by osiągnąć cel

M jak miłość. Barbara z nowymi prawnuczkami? One też dołączą do rodziny Mostowiaków? - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1838 - wtorek, 07.01.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kasia spotka przeznaczenie w serialu „M jak miłość”?

Do życia Kasi nieoczekiwanie powróciła jej szkolna miłość, Mariusz. Czy był to tylko przypadek, czy przeznaczenie? Kasia nie zbagatelizowała tego niespodziewanego spotkania. Autentycznie ucieszył ją widok dawnego chłopaka, z którym straciła kontakt po ukończeniu liceum. Jego również uszczęśliwił jej widok…

W 1838. odcinku serialu „M jak miłość” Mariusz zasugeruje Kasi seks

W 1838. odcinku serialu „M jak miłość” ranny Mariusz będzie czekał w klinice na operację, którą przeprowadzi Olek (Maurycy Popiel). Będzie się czuł na tyle dobrze, by wykorzystać ten czas na otwarty, bezpruderyjny flirt z byłą dziewczyną wiedząc, że teraz jest już mężatką. Posunie się nawet do tego, by zasugerować jej… wspólną intymność! Powie Kasi, że oto spełnia się wreszcie jedno z jego największych marzeń:

- Pusty pokój, łóżko i tylko my dwoje.

Ciekawe, czy otwartość Mariusza padnie na podatny grunt? Kasia ma ostatnio problemy w swoim związku z Jakubem (Krzysztof Kwiatkowski), który ma wobec niej oczekiwania, jakich żona nie ma zamiaru spełnić. Tyle że on jeszcze o tym nie wie…

