M jak miłość, odcinek 1863: Judyta wywoła kolejny skandal? Marysia każe jej odsunąć się od starszego mężczyzny! - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1866: Bartek przyzna się przyjaciółce Doroty, co go łączy z Natalką. Nigdy nie pokocha innej - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1867: Tak Jakub dowie się o ciąży Kasi. Usłyszy, co żona powie o niechcianym dziecku! To on będzie ojcem?

"M jak miłość" odcinek 1863 - poniedziałek, 7.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1863 odcinku "M jak miłość" wokół Judyty zrobi się niebezpiecznie gorąco. Atrakcyjna psycholożka robi spore wrażenie na mężczyznach, a Marysi wydawało się nawet, że koleżanka z przychodni podrywa Artura (Robert Moskwa). I faktycznie, kobieta zżyła się z Rogowskimi, odwiedza ich w domu, spędza czas prywatnie, już poza godzinami pracy. Marysia zakolegowała się z psycholożką i wiele wskazuje na to, że to właśnie ona jest obiektem westchnień znajomej! Niebawem w "M jak miłość" Judyta wyzna uczucia do Rogowskiej.

Marysia w 1863 odcinku "M jak miłość" pomoże Judycie uniknąć dużego skandalu?

Już w 1863 odcinku "M jak miłość" do domu Mostowiaków w Grabinie zawita zmartwiony ksiądz Grzegorz (Paweł Janyst). To on przekaże, że w małżeństwie Kisielowej (Małgorzata Rożniatowska) oraz Roberta Żaka (Krzysztof Tyniec) nie dzieje się najlepiej. Zosia jest bardzo zazdrosna o podejrzaną terapię męża u Judyty. Problem polega na tym, że Żak chodzi do psycholożki prawdopodobnie głównie dlatego, by zbliżyć się do niej i ją podrywać!

Marysia postanowi zainterweniować, by nie doszło do szokujących wydarzeń. Zasugeruje Judycie, że może terapia Roberta idzie nie w tę stronę, w którą powinna.

Judyta w 1863 odcinku "M jak miłość" wyprze się romansowania. To Żak przekracza granicę

- Powiedz mi, czy pan Robert to się cały czas u ciebie terapeutyzuje? - zagai Rogowska.

- Mhm. Oczywiście. Dostałam od niego kwiatki, czekoladki, jajka świeże... Ledwo go powstrzymuję, żeby nie wykupywał kolejnych wizyt - zwierzy się Judyta, która także zauważy, że wizyty Roberta są nastawione na podryw, a nie na prawdziwą chęć terapii.

- To może trzeba go tak odciąć... - mocniej zasugeruje Rogowska, która nie będzie chciała kolejnego skandalu w wykonaniu zazdrosnej Zofii.

- Myślisz, że się nie staram? Wszystko robię, stosuję wszelkie techniki, nic nie działa! Jest zaimpregnowany - jasno wyjaśni Judyta. Żak to trudny i uparty przypadek.