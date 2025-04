M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1868: Wyjątkowy prezent Franki dla Pawła z okazji narodzin syna. Tym go zaskoczy - ZDJĘCIA

Franka (Dominika Kachlik) w 1868 odcinku "M jak miłość" z chęcią zadba o to, by docenić starania Pawła (Rafał Mroczek). Zduński bardzo zaangażuje się w opiekę nad malutkim synkiem, by jak najbardziej odciążyć świeżo upieczoną mamę. Paweł pokaże się ze świetnej strony dobrego i troskliwego taty. W 1868 odcinku "M jak miłość" Franka przygotuje dla ukochanego wyjątkowy prezent i podaruje mu coś związanego z Antonim. To wzruszy każdego.